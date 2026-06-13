مع تزايد الإقبال على السيارات المستعملة، يبحث المشترون عن طرق تساعدهم على اكتشاف العيوب الخفية قبل إتمام عملية الشراء، خاصة أن بعض السيارات قد تكون تعرضت للغرق أو دخول مياه الأمطار إلى أجزائها الداخلية، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات كهربائية وميكانيكية تظهر بعد فترة من الاستخدام.

ويؤكد خبراء السيارات أن اكتشاف آثار الغرق ليس أمرًا مستحيلًا، إذ توجد مجموعة من العلامات التي يمكن أن تكشف تاريخ السيارة وتساعد المشتري على اتخاذ قرار أكثر أمانًا.

من خلال التقرير التالي يمكن التعرف على علامات تدل على أن السيارة المستعملة تتعرضت للغرق:

آثار صدأ في أماكن غير معتادة

يعد وجود الصدأ داخل مسارات المقاعد أو أسفل لوحة القيادة أو في أجزاء داخلية من الهيكل من أبرز المؤشرات التي تستدعي الانتباه، خاصة إذا كانت حالة السيارة الخارجية تبدو جيدة مقارنة بحالة هذه الأجزاء.

روائح رطوبة أو عفن داخل المقصورة

قد تشير الروائح غير الطبيعية داخل السيارة إلى تعرضها سابقًا للمياه، وفي بعض الحالات يلجأ بعض البائعين إلى استخدام معطرات قوية لإخفاء آثار الرطوبة، لذلك ينصح بفحص المقصورة بعناية ورفع فرش الأرضية إن أمكن.

اختلاف حالة السجاد والكسوة الداخلية

تغيير السجاد الأرضي أو أجزاء من الكسوة الداخلية دون مبرر واضح قد يكون مؤشرًا على محاولة إخفاء آثار مياه سابقة، كما أن وجود بقع مائية أو تغير في لون بعض الأجزاء يستحق الفحص الدقيق.

مشكلات كهربائية متكررة

تعد الأعطال الكهربائية العشوائية من أكثر المشكلات المرتبطة بالسيارات التي تعرضت للغرق، مثل تعطل بعض الأزرار أو عمل أنظمة الإضاءة والنوافذ بشكل غير منتظم، نتيجة تأثر التوصيلات الكهربائية بالمياه.

فحص أماكن يصعب تنظيفها

ينصح الخبراء بفحص الشنطة الخلفية والأماكن المخفية أسفل المقاعد وداخل التجاويف المختلفة، حيث قد تبقى آثار طين أو رواسب دقيقة حتى بعد عمليات التنظيف المكثفة.

لا تعتمد على المظهر فقط

ورغم أهمية الفحص الظاهري، يؤكد المتخصصون أن أفضل وسيلة للتأكد من حالة السيارة قبل الشراء هي إجراء فحص فني شامل لدى مركز متخصص، مع مراجعة الحالة الميكانيكية والكهربائية بدقة، خاصة إذا كانت السيارة معروضة بسعر أقل من متوسط أسعار السوق.

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