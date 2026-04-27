تقدم شركة "كينج لونج إيجيبت"، الوكيل المحلي للعلامة الصينية "كينج لونج"، طرح الميكروباص سعة 15 راكبًا في السوق المصري، باعتباره واحدًا من أبرز الطرازات الاقتصادية الموجهة للنقل الجماعي والعمل اليومي.

ويقدم الموديل الجديد 2026 خلال شهر أبريل الجاري بفئة واحدة من التجهيزات، مستهدفًا فئة سائقي الأجرة والشركات الصغيرة.

محرك ميكروباص كينج لونج

يعتمد ميكروباص كينج لونج على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر، يولد قوة 76 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 120 كم/س، ما يجعله مناسبًا للاستخدام داخل المدن وعلى الطرق السريعة المتوسطة.

أبعاد ومواصفات كينج لونج الخارجية

ينتمي ميكروباص كينج لونج إلى فئة المركبات متوسطة الحجم ويبلغ طوله 5.200 ملم، وعرضه 1.700 ملم، وارتفاعه الإجمالي 1.980 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2590 ملم.

تجهيزات كينج لونج الداخلية

يطرح الميكروباص كينج لونج في مصر بتجهيزات أساسية تناسب طبيعة الاستخدام التجاري، أبرزها تكييف هواء، باور ستيريج بالإضافة إلى هيكل مخصص لتحمل التشغيل اليومي كأجرة أو لنقل العاملين.

أسعار ميكروباص كينج لونج 2026 في مصر

وفقًا لآخر قائمة أسعار معلنة من وكيل العلامة الصينية تباع النسخة المانيوال المزودة بمكيف هواء من كينج لونج الجديدة بسعر رسمي 760.000 جنيه.

