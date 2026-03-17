برلين - (د ب أ):

يؤمّن مكيف الهواء في السيارة درجة حرارة مريحة في المقصورة الداخلية على مدار العام، كما يساهم في الحفاظ على وضوح الرؤية عبر منع تكاثف البخار على الزجاج.

وقال نادي السيارات ADAC الألماني إن مكيف الهواء لم يعد تجهيزا للرفاهية كما كان في الماضي؛ إذ يأتي اليوم أكثر من 90% من السيارات الجديدة مزودة بنظام تكييف، لما يوفره من راحة وأمان أثناء القيادة في مختلف الظروف المناخية.

تقليل الرطوبة

وأوضح الخبراء الألمان أن مكيف الهواء لا يقتصر دوره على تبريد الهواء في الصيف، بل يساعد أيضا على تقليل الرطوبة داخل المقصورة؛ فعند مرور الهواء عبر المبخر تتكثف الرطوبة وتتحول إلى ماء يتم تصريفه إلى خارج السيارة.

ولهذا السبب يساهم تشغيل التكييف خلال فصلي الخريف والشتاء في منع تكوّن الضباب على الزجاج الأمامي وتحسين الرؤية أثناء القيادة، خصوصا عندما تكون درجات الحرارة أعلى من نحو خمس درجات مئوية.

أما في حال انخفاض درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من5 درجات مئوية، فإن النظام يتوقف تلقائيا عن العمل لمنع تجمد المبخر.

أداء فعال

ولضمان أداء فعال للنظام، أوصى الخبراء الألمان بضبط درجة الحرارة على مستوى معتدل بين22 و25 درجة مئوية وعدم توجيه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم.

وينبغي تهوية السيارة أولا بفتح الأبواب أو النوافذ قبل تشغيل التكييف إذا كانت المقصورة شديدة السخونة.

وينبغي أيضا تشغيل مكيف الهواء بشكل دوري طوال العام، حتى في الشتاء، وذلك للحفاظ على تشحيم الضاغط وتنظيف المبخر من الشوائب، مع تجنب تشغيل المكيف لفترات قصيرة جدا تقل عن عشر دقائق.

وقبل الوصول إلى الوجهة بقليل يُفضَّل إيقاف التبريد مع استمرار عمل المروحة لمنع تراكم الرطوبة داخل النظام.

فحص منتظم

ومن المهم أن يتم فحص فتحات دخول الهواء أسفل الزجاج الأمامي بانتظام، خاصة في الخريف؛ حيث قد تتجمع الأوراق وتقلل من كفاءة التهوية.

وعلى الرغم من أن تشغيل نظام التكييف يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، إلا أن حجم الزيادة يعتمد على عدة عوامل مثل درجة الحرارة الخارجية وطبيعة القيادة وقوة التبريد المطلوبة.

ووفقا لاختبارات ناديADAC ، فإن الاستهلاك الإضافي يتراوح أثناء مرحلة تبريد المقصورة في الحر الشديد من 5ر2 إلى 4 لتر لكل 100 كيلومتر. وبعد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ينخفض الاستهلاك إلى نحو 1 إلى 2 لتر في المدينة و2ر0 إلى 7ر0 لتر على الطرق السريعة.

سلامة القيادة

ومن ناحية أخرى، أكد الخبراء أن الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل السيارة مهم لسلامة القيادة أيضا؛ إذ أن ارتفاع الحرارة داخل المقصورة قد يؤدي إلى انخفاض التركيز وزيادة خطر الحوادث.

وتشير التجارب إلى أن أنظمة التكييف في السيارات قد تفقد نحو 8 إلى 10% من مادة التبريد سنويا في السيارات القديمة، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التبريد. لذلك يُنصح بإجراء صيانة دورية تشمل فحص النظام وإعادة تعبئة مادة التبريد عند الحاجة.

كما ينبغي استبدال فلتر الهواء الداخلي بانتظام وتنظيف المبخر في حال ظهور روائح غير مرغوبة؛ لأن تراكم الرطوبة والاتساخات قد يؤدي إلى نمو البكتيريا والفطريات داخل النظام.

ويعتمد النظام في الغالب على مادة R1234yf الأقل تأثيراً على المناخ، بينما يجري العمل مستقبلا على استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة تبريد في أنظمة التكييف الحديثة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار شيري تيجو 8 المجمعة في مصر لأول مرة خلال 2026

الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

موجة الزيادات تضرب أسعار شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة في مصر