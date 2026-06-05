تعد الإطارات من أهم عناصر الأمان في السيارة، فهي نقطة التلامس الوحيدة بين المركبة والطريق، وتتحمل الوزن الكامل للسيارة بالإضافة إلى ظروف القيادة المختلفة. لذلك فإن فحصها بشكل دوري والحفاظ على حالتها يعد أمرًا ضروريًا لتجنب الأعطال والحوادث المفاجئة.

كما لا يكفي الاعتماد على الكيلومترات فقط لتحديد العمر الافتراضي للإطار، بل يلعب عامل الزمن دورًا أساسيًا أيضًا، حتى لو بدا الإطار بحالة جيدة من الخارج.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى تلف الإطارات قبل فوات الأوان:

تاريخ الصنع (DOT)



يتراوح العمر الافتراضي للإطارات غالبًا بين 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ الإنتاج، ويمكن معرفة تاريخ التصنيع من خلال الأربعة أرقام الموجودة على جانب الإطار بعد كلمة DOT، مثل (1224) والتي تشير إلى الأسبوع 12 من عام 2024، ومع مرور الوقت تبدأ خصائص المطاط في التراجع حتى مع قلة الاستخدام.

تآكل المداس (نقشة الإطار)



عندما يصل عمق النقشة إلى الحد الأدنى المسموح به عالميًا وهو 1.6 ملم، أو عند تساوي سطح الإطار مع مؤشرات التآكل داخل الأخاديد، فهذا يعني أن الإطار فقد قدرته على توفير التماسك المطلوب ويجب تغييره فورًا.

الشقوق والتشوهات الجانبية



ظهور تشققات أو جفاف في الجدار الجانبي للإطار، أو ملاحظة انتفاخات وبروزات (بالونات) نتيجة صدمات قوية، يعد مؤشر خطر مباشر لاحتمالية انفجار الإطار أثناء القيادة.

الاهتزاز أثناء القيادة



الإحساس باهتزاز غير طبيعي في عجلة القيادة أو السيارة بشكل عام قد يشير إلى تلف داخلي في هيكل الإطار أو عدم اتزان العجلات، وهو ما يستدعي الفحص الفوري.

تعد المتابعة الدورية لحالة الإطارات ضرورية لعدة أسباب مهمة، أبرزها:

تقليل خطر الانفجارات المفاجئة الناتجة عن تآكل أو تلف داخلي غير ظاهر.

تحسين قوة التماسك على الطريق خاصة في الظروف الجوية الصعبة مثل المطر.

تعزيز التحكم في السيارة أثناء التوجيه والفرملة وزيادة مستويات الأمان.

رفع كفاءة استهلاك الوقود حيث تؤدي الإطارات السليمة إلى تقليل المقاومة أثناء السير.

تقليل الأعطال الجانبية الناتجة عن سوء حالة الإطارات على باقي أجزاء السيارة.

وفي النهاية، فإن الالتزام بالفحص الدوري للإطارات لا يحافظ فقط على عمرها الافتراضي، بل يضمن أيضًا قيادة أكثر أمانًا واستقرارًا، ويقلل بشكل كبير من احتمالات الحوادث والخسائر المحتملة.

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