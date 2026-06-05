مع ارتفاع تكاليف صيانة السيارات وقطع الغيار، يوصي خبراء السيارات بإجراء عدد من الفحوصات الدورية البسيطة التي يمكن تنفيذها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك للمساعدة في اكتشاف الأعطال مبكرًا وتجنب الإصلاحات المكلفة.

وأكد المتخصصون أن هناك 7 عناصر أساسية داخل السيارة يجب التأكد من سلامتها بشكل منتظم، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة التشغيل ومستويات الأمان أثناء القيادة، مشيرين إلى أن فحصها لا يستغرق سوى دقائق معدودة ويمكن أن يوفر الكثير من الوقت والنفقات على المدى الطويل.

7 فحوصات أساسية يجب إجراؤها لسيارتك بانتظام:

سوائل السيارة والزيوت

يعد فحص السوائل من أهم الخطوات الدورية، حيث يجب التأكد من مستوى زيت المحرك باستخدام مقياس الزيت المخصص، مع ملاحظة لونه وحالته. كما ينبغي مراجعة مستوى سائل التبريد داخل القربة، بالإضافة إلى فحص زيت ناقل الحركة وسائل الفرامل وسائل تنظيف الزجاج الأمامي.

ضغط الإطارات وحالتها

ينصح بفحص ضغط الهواء في الإطارات الأربعة والإطار الاحتياطي بصورة منتظمة، وفق القيم الموصى بها من الشركة المصنعة. كما يجب التأكد من عدم وجود تشققات أو أجسام غريبة عالقة بالإطار، إلى جانب متابعة حالة النقشة ومدى تآكلها.

البطارية وأقطاب التوصيل

تراكم الأملاح أو الرواسب على أقطاب البطارية قد يؤثر على كفاءة التوصيل الكهربائي، لذلك يجب التأكد من نظافتها وسلامة الكابلات، مع التحقق من تثبيت البطارية بإحكام داخل مكانها.

فحص الأنوار والإشارات

من الضروري التأكد من عمل جميع المصابيح الخارجية، بما في ذلك الإضاءة الأمامية والعالية وإشارات الانعطاف ومصابيح الضباب. كما يفضل الاستعانة بشخص آخر للتأكد من سلامة أضواء الفرامل الخلفية وأنوار الرجوع للخلف.

فلتر الهواء

فلتر الهواء

يلعب فلتر الهواء دورًا مهمًا في كفاءة عمل المحرك، لذلك يجب فحصه بشكل دوري والتأكد من خلوه من الأتربة المتراكمة. وفي حال اتساخه بشكل كبير، يفضل تنظيفه أو استبداله للحفاظ على أداء السيارة وتقليل استهلاك الوقود.

شفرات مساحات الزجاج

يمكن اختبار كفاءة المساحات بسهولة من خلال تشغيلها بعد رش كمية من الماء على الزجاج. وإذا كانت تترك آثارًا أو خطوطًا مزعجة أو تصدر أصوات احتكاك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها.

استجابة دواسة الفرامل

تعد الفرامل من أهم عناصر الأمان في السيارة، لذلك يجب الانتباه إلى مستوى استجابتها أثناء القيادة. وفي حال الشعور بليونة غير طبيعية في الدواسة أو سماع أصوات صرير متكررة أثناء التوقف، يفضل التوجه سريعًا إلى مركز صيانة متخصص لفحص المنظومة بالكامل.