يستعد المطرب بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية في مدينة "نيوم المستقبل"، وذلك يوم 11 يونيو الجاري.

وروج بهاء سلطان للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ نشر البوستر الدعائي، وعلق قائلا: "نراكم في 11 يونيو 2026، في مدينة نيوم المستقبل".

تفاصيل أغنية بهاء سلطان في مسلسل "قلب شمس"

وكان بهاء سلطان قد انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليك جميل"، والمقرر طرحها ضمن أحداث مسلسل "قلب شمس" الذي يخوض من خلاله المخرج والمؤلف محمد سامي أولى تجاربه في التمثيل.

وعن تفاصيل الأغنية، قال الشاعر حسام طنطاوي في تصريح خاص لـ "مصراوي": "هي بعنوان (خليك جميل)، وتحمل دعوة للتفاؤل والمحبة والسلام، وتقدم شكلا مختلفا للمطرب بهاء سلطان، ولها معزة خاصة عندي، لأنني كتبتها أصلا لنفسي حتى أتجاوز فترة صعبة جدا مررت بها".

وعلى جانب آخر، ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن تقديم دويتو غنائي يجمع بين بهاء سلطان والمطربة شيرين عبدالوهاب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

حقيقة دويتو بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب



وردا على ما تردد، أكد مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عدم صحة هذه الأنباء حتى الآن، قائلا: "لا يوجد أي شيء رسمي بشأن هذا التعاون، والجميع فوجئ بانتشار الخبر".

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