قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين بعد إدانتهم بقتل عامل زراعي بمنطقة الشيخ عطية التابعة لمدينة نويبع، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بالمحافظة.

الإعدام لـ3 متهمين في جريمة قتل عامل زراعي بنويبع

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية النيابة.

تفاصيل جريمة قتل عامل زراعي بنويبع

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة نويبع إخطارًا بوصول عامل زراعي إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، تضمنت جروحًا وسحجات متعددة بمختلف أنحاء الجسم، إلى جانب اشتباه بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

خلافات مالية وراء جريمة قتل عامل زراعي

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يعمل بأحد المزارع بمنطقة الشيخ عطية، وأن خلافات نشبت بينه وبين صاحب المزرعة وأقاربه بسبب مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح شقيق المجني عليه أنه تلقى إخطارًا بالعثور على شقيقه مصابًا إصابات خطيرة داخل مقر عمله، بعد تعرضه لاعتداء عنيف من صاحب المزرعة وشقيقه وابن عمه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

التحريات تكشف تفاصيل الاعتداء على عامل زراعي



وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية للتخلص من المجني عليه، حيث اعتدوا عليه بالضرب والطعن مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات جسيمة أودت بحياته.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كان يهدد بكشف مخالفات تتعلق بزراعة مواد مخدرة والاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وهو ما اعتبرته التحريات أحد الدوافع المحتملة وراء ارتكاب الجريمة.

تقرير الطب الشرعي يؤكد الشبهة الجنائية

وجرى تحرير المحضر رقم 874 لسنة 2025 جنايات قسم طابا، فيما أكد تقرير مفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحًا أن المجني عليه تعرض لطعنات متعددة وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، فضلًا عن كدمات وسحجات متفرقة نتيجة اعتداء عنيف.

حكم المحكمة

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة شنقًا، بعد ثبوت إدانتهم في القضية.