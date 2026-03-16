15 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري تيجو 7 الجديدة المجمعة في مصر

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة تيجو 7 برو ماكس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية خلال شهر مارس الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد ارتفعت شيري تيجو 7 برو ماكس بفئاتها بقيمة ثابتة 30 ألف جنيه، وبذلك تصبح أسعارها تبدأ من مليون و230 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا مليون و330 ألف جنيه.

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس المستوردة على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة بهيكل بطول 4.553 مم وعرض 1.862 ملم وارتفاع بواقع 1.696ملم وقاعدة عجلات بطول 2.670 ملم.

تقدم سيارة شيري الجديدة بعدد من أنظمة الراحة والأمان أبرزها وسائد هوائية وستائر جانبية وناقل حركة إلكتروني، ونظام رؤية محيطية 360 درجة؛ وزجاح كهربائي عازل للضوضاء وشاشة تحكم لمسية قياس 24.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة الجديدة سماعات من نظام سوني الصوتي ونظام رؤية محيطية 360 درجة وشاحن لاسلكي 50 واط، وتكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق وتبريد وتسخين للمقاعد مع امكانية تعديل الاتجاهات في 6 وضعيات للسائق و4 للراكب.