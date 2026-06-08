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"مليش في التيك توك".. غادة عادل توضح قلة ظهورها على السوشيال ميديا - فيديو

كتب : سهيلة أسامة

11:26 ص 08/06/2026

غادة عادل

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كشفت الفنانة غادة عادل سبب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

تعليق الفنانة غادة عادل

وقالت غادة عادل: "أنا مليش أوي في الظهور على السوشيال ميديا، وشغلتنا بتجبرنا إننا نعمل ده، وبحاول لكن مش بعرف، لأني بتكسف جدًا ومبعرفش أعبر عن نفسي".

وأضافت: "آخر حاجة ممكن أقدمها إني أذاكر الفيلم وأشتغل عليه، ولما يخلص أروح أنام، مش عايزة أقعد أقول للناس صورتي إزاي والكواليس كانت إيه".

وتابعت: "مليش في التيك توك نهائي، وفي الأول كنت بعمل فيديوهات مع بناتي، لكن برضه مبعرفش أعمل الحاجات دي".

آخر أعمال غادة عادل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من إنتاج شركات ماجيك بينز وسينرجي بلس ورشيدي فيلمز وروزناما، ومن تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

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غادة عادل إسعاد يونس صاحبة السعادة

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