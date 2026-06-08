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المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:19 ص 08/06/2026

البورصة المصرية

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انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.39%، عند مستوى 51960 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93%، عند مستوى 52164 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم توسع للتخصيم.

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