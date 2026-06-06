من الاهتزاز إلى الميلان.. مؤشرات واضحة لتلف قواعد المحرك في السيارة

يعد المحرك القلب النابض للسيارة وأي خلل أو تلف به قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل كامل وعدم القدرة على تشغيلها، ما يجعل الفحص الدوري له ضرورة أساسية خاصة قبل السفر لمسافات طويلة أو الاستخدام اليومي المكثف.

وفي هذا السياق، تلعب قواعد المحرك دورًا مهمًا في تثبيت المحرك بهيكل السيارة وامتصاص الاهتزازات الناتجة عنه، بينما يؤدي تلفها إلى انتقال هذه الاهتزازات إلى المقصورة الداخلية وظهور أصوات مزعجة قد تؤثر على راحة القيادة وتسبب مشكلات ميكانيكية إضافية.

وتظهر علامات تلف قواعد المحرك في عدة صور أبرزها زيادة الاهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة، وصدور أصوات طقطقة عند تخطي المطبات أو أثناء التسارع، إلى جانب صعوبة أو خشونة في نقل الحركة نتيجة تآكل الأجزاء المطاطية.

كما يمكن ملاحظة بعض المؤشرات الأخرى مثل ميلان المحرك بشكل غير طبيعي، أو انتقال الاهتزازات إلى ناقل الحركة خاصة في السيارات الأوتوماتيك عند التعشيق بين وضعي D وR.

أبرز علامات تلف قواعد المحرك:

اهتزاز السيارة



ظهور رجفة ملحوظة في المحرك أو عجلة القيادة، خصوصًا عند تشغيل السيارة أو التوقف.

أصوات طقطقة أو خبط



سماع صوت غير طبيعي عند المرور فوق المطبات أو أثناء التسارع أو تغيير السرعات.

ميل غير طبيعي للمحرك



ملاحظة حركة أو ميل زائد للمحرك عند فتح غطاء السيارة وزيادة الدعس.

اهتزاز ناقل الحركة



في السيارات الأوتوماتيك قد تظهر رعشة واضحة في عصا الفتيس عند النقل بين D وR.

طرق اكتشاف تلف قواعد المحرك:

الفحص البصري



يتم عبر فتح غطاء المحرك باستخدام إضاءة مناسبة، والبحث عن أي تشققات أو تآكل في قواعد المطاط أو وجود تسريب زيت.

اختبار الحركة



مع إيقاف المحرك، يمكن محاولة تحريك المحرك يدويًا، وإذا كانت حركته مبالغ فيها فهذا مؤشر على تلف القواعد.

اختبار التسارع



عند رفع عدد دورات المحرك والسيارة في وضع التوقف، إذا حدث قفز أو اهتزاز غير طبيعي للمحرك فقد يشير ذلك إلى مشكلة في القواعد.

اختبار النقل الأوتوماتيك



عند التبديل بين وضعي D وR مع الضغط على الفرامل، إذا ظهرت صدمات أو اهتزازات قوية متكررة فهذا يدل غالبًا على تلف إحدى القواعد.

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