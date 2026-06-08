تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على الصعيد القانوني، بعد صدور حكم لصالح نادي اتحاد طنجة المغربي في القضية المتعلقة بمستحقات انتقال اللاعب عبد الحميد معالي إلى القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد تعاقد مع معالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد طنجة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 500 ألف دولار، إلا أن النادي المغربي تقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على مستحقات الصفقة، إلى جانب مستحقات اللاعب المالية.

حكم ضد نادي الزمالك

ووفقًا لمصدر مطلع، فقد صدر حكم لصالح اتحاد طنجة يقضي بإلزام الزمالك بسداد نحو 900 ألف دولار، تشمل قيمة المستحقات والتعويضات المرتبطة بالقضية.

وفي تحرك عاجل، بدأت إدارة الزمالك اتصالات مكثفة مع نادي اتحاد طنجة واللاعب المغربي من أجل التوصل إلى تسوية ودية للأزمة، وسحب الشكوى القائمة، في إطار جهود النادي لإنهاء الملفات المالية والقانونية العالقة قبل نهاية يونيو الجاري.

الزمالك يخشى على الرخصة الأفريقية

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية، التي تتطلب تسوية القضايا المالية المستحقة وعدم وجود نزاعات قائمة قد تعرقل مشاركة النادي في البطولات القارية.

يُذكر أن عبد الحميد معالي، البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن تتصاعد الأزمة إلى الجهات القضائية الرياضية المختصة.

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