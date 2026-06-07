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"لخلافة توروب".. أوسوريو يكشف لمصراوي حقيقة توليه القيادة الفنية للأهلي

كتب : يوسف محمد

06:48 م 07/06/2026 تعديل في 06:50 م
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  • عرض 15 صورة
    خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي (1)
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علق المكسكي خوان كارولو أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على ما تردد خلال الساعات الماضية، بِأن تواصله مع أحد الوكلاء لعرضه على إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق.

ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفا للدنماركي ياس توروب المدير الفني السابق للفريق.

أوسوريو يكشف حقيقة توليه القيادة الفنية للأهلي

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يتردد بشأن تواصلي مع بعض الوكلاء لتولي تدريب الأهلي، وعرض على إدارة النادي هذا الأمر غير حقيقي وليس له أي أساس من الصحة".

أرقام أوسوريو مع نادي الزمالك قبل رحيله

وكان أوسوريو تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من أبريل 2023 واستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نوفمبر من العام ذاته.

وقاد أوسوريو الفارس الأبيض، في 22 مباراة مختلفة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 12 مباراة وحضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مثلهم.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان أعلن منذ عدة أيام رحيل المدير الفني للفريق ياس توروب، بعد تراجع النتائج بشكل كبير في الفترة الماضية.

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أوسوريو الدوري المصري توروب الأهلي

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