يقبل آلاف المصريين سنويًا على شراء السيارات المستعملة باعتبارها خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالسيارات الجديدة، إلا أن الوقوع في فخ شراء سيارة تعرضت لحادث سابق دون معرفة تاريخها الحقيقي قد يكلف المشتري مبالغ كبيرة لاحقًا في أعمال الصيانة والإصلاح.

ويؤكد خبراء السيارات أن العديد من السيارات التي تعرضت لحوادث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى حالتها الظاهرية بشكل جيد، لكن بعض العلامات الفنية تظل قادرة على كشف تاريخ السيارة الحقيقي، وهو ما يجعل الفحص الدقيق خطوة ضرورية قبل اتخاذ قرار الشراء.

فحص هيكل السيارة أولًا

يعد هيكل السيارة من أهم الأجزاء التي تكشف تعرضها لحادث سابق، خاصة إذا كان الحادث قويًا وأثر على الشاسيه أو الأجزاء الهيكلية الرئيسية.

وينصح الخبراء بفحص أماكن اللحامات داخل حوض المحرك وأسفل السيارة وحول الأعمدة الجانبية، إذ إن وجود لحامات غير منتظمة أو آثار فك وتركيب قد يكون مؤشرًا على إجراء إصلاحات بعد حادث.

اختلاف درجات الطلاء

من العلامات الشائعة التي قد تشير إلى تعرض السيارة لحادث سابق وجود اختلافات بسيطة في لون الطلاء بين أجزاء السيارة المختلفة.

كما يمكن ملاحظة آثار رش حديث أو وجود ملمس مختلف في بعض الأجزاء مقارنة بباقي جسم السيارة، وهو ما قد يدل على استبدال أو إصلاح أجزاء تعرضت للتلف.

مراجعة الفواصل بين الأجزاء

الفواصل الموجودة بين الأبواب والرفارف وغطاء المحرك والشنطة الخلفية يجب أن تكون متساوية ومنتظمة.

أما إذا كانت إحدى الفواصل أوسع أو أضيق من الأخرى، فقد يكون ذلك نتيجة إصلاحات سابقة أو إعادة تركيب بعض الأجزاء بعد حادث.

التأكد من سلامة الشاسيه

يعتبر الشاسيه من أخطر الأجزاء التي قد تتأثر بالحوادث القوية، لذلك ينصح بفحصه لدى مركز متخصص باستخدام أجهزة قياس دقيقة.

ويؤكد الفنيون أن تعرض الشاسيه لاعوجاج أو إصلاحات كبيرة قد يؤثر على ثبات السيارة ومستوى الأمان أثناء القيادة.

فحص الوسائد الهوائية

في بعض الحالات يتم إصلاح السيارات بعد الحوادث دون استبدال الوسائد الهوائية التي تم فتحها أثناء التصادم، أو يتم تركيب بدائل غير أصلية.

لذلك يفضل التأكد من عدم ظهور أي لمبات تحذيرية بلوحة العدادات، مع فحص حالة الوسائد الهوائية عبر جهاز كشف الأعطال الإلكتروني.

الاستماع إلى الأصوات غير الطبيعية

قد تكشف تجربة القيادة عن وجود مشكلات ناتجة عن حادث سابق، مثل أصوات احتكاك أو اهتزازات غير معتادة أو انحراف السيارة أثناء السير في خط مستقيم.

كما أن عدم اتزان عجلة القيادة أو وجود تآكل غير منتظم في الإطارات قد يكون مؤشرًا على تعرض السيارة لإصلاحات هيكلية سابقة.

الاستعانة بمركز فحص متخصص

رغم إمكانية اكتشاف بعض العلامات بالعين المجردة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الفحص الفني الشامل داخل مركز متخصص يظل الوسيلة الأكثر أمانًا قبل شراء أي سيارة مستعملة.

وتساعد أجهزة الفحص الحديثة في الكشف عن حالة الهيكل والشاسيه والوسائد الهوائية والمحرك وأنظمة التعليق، ما يمنح المشتري صورة أوضح عن الحالة الحقيقية للسيارة.

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