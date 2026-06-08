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الشرط الجزائي يؤجل توقيع الحسين عموتة مع الأهلي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

10:23 ص 08/06/2026 تعديل في 10:55 ص
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    الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الحالي
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    حسين عموتة مدرب منتخب الأردن
  • عرض 7 صورة
    حسين عموتة مدرب منتخب الأردن
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    عموتة
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    الحسين عموتة مدرب الوداد
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    منتخب-المغرب-للمحليين-الحسين-عموتة

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اقترب النادي الأهلي من الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد الذي سيقود فريق الكرة الأول في الموسم المقبل خلفا للدنماركي ييس توروب.

وكشف مصدر بالأهلي ،أن المغربي الحسين عموتى هو المدرب الأقرب حتى الآن لقيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل بعدما قطع النادي معه شوطا كبيرا من المفاوضات ووافق علي أغلب البنود.

أضاف المصدر : لكن تبقي مسألة الشرط الجزائي هي مثار خلاف بين المدرب المغربي والأهلي، إذ يريد عموتة وضع شرط جزائي يقضي بالحصول علي 6 أشهر في حالة إقالته قبل نهاية الموسم الكروي المقبل، فيما يرغب الأهلي في وضع 3 أشهر فقط للمدرب وهذا البند محل نقاش في التوقيت الحالي بين الطرفين.

الحسين عموتة سجل حافل بالألقاب

نجح الحسين عموتة في تحقيق العديد من النجاحات إذ حصد من الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017، كما توج بكأس الكونفيدرالية نسخة 2010 مع نادي الفتح الرباطي ، كما حصد لقب الدوري المغربي مع الوداد في 2017 ومع الجيش الملكي في 2023 بالإضافة إلي كأس العرش مع الفتح الرباطي في نسخة 2010.

وعلي الصعيد القاري، حصل عموتة علي كأس أمم أفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب في نسخة 2020 ، ووصل إلي نهائي كأس آسيا مع منتخب الأردن.

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