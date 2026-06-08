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تقرير حكومي.. 29.7% من سكان مصر تحت خط الفقر في 2019-2020

كتب : محمد نصار

11:51 ص 08/06/2026

أسواق شعبية- أرشيفية

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أظهر تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر والذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة بشكل رسمي أن 29.7% من السكان يقعون تحت خط الفقر وذلك وفقًا لتقديرات عام 2019-2020.

ووفق التقرير الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإنه بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020 يعيش 42.9% من سكان مصر في المناطق الحضرية في عام 2019.

ومن حيث خصائص الأسرة، يبلغ معدل الاكتظاظ الحضري 1.41 شخص لكل فرد/غرفة بمتوسط حجم عائلي 3.89، وفي المقابل، فإن المناطق الريفية لديها معدل اكتظاظ أقل 1.21 ولكن متوسط حجم الأسرة أعلى من 4.16 شخص.

كانت انتهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من تقرير "الإبلاغ الوطني الرابع" لمصر وتسليمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنجاز استراتيجي جديد بانتهاء المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية من إعداد النسخة النهائية لـ "تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر"، بالإضافة إلى "تقرير الشفافية الأول"، بالتوازي مع قرب والانتهاء من "تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر".

وأكدت أن هذه الخطوة تؤكد ريادة مصر في العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث يمثل تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وثيقة استراتيجية بالغة الأهمية، تسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

كما يعد نموذجًا لشراكة وطنية ودولية ممتدة بتنسيق وجهود تشاركية بين الجهات الوطنية من الوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، والمراكز البحثية والخبراء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).


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تقرير الإبلاغ الوطني خط الفقر مصر

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