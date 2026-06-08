أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنته من توصيات بشأن اقتراحات برغبات تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وذلك بعد مناقشتها داخل اللجان المختصة وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الإحالات عددًا من التقارير الصادرة عن اللجان النوعية بالمجلس، والتي تضمنت توصيات في ملفات التشريع والاقتصاد والطاقة والإسكان والتعليم والشباب والصحة.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال، والمتعلقة بدراسة إنشاء ونقل مقر الشهر العقاري الخاص بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

كما شمل التقرير الاقتراح المقدم من النائب محمد حمزة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتعديل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1432 لسنة 1996 و1868 لسنة 2000.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

تضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

كما أحال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة مروة قصوة، والمتعلقة بتعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية وغير السكنية بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة.

وشمل التقرير الاقتراح المقدم من النائب حسام سعيد عبد الفتاح علي بشأن التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمتجددة لمواجهة تحديثات سلاسل الإمداد وتعزيز الطاقة وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب الاقتراح المقدم من النائبة أميرة صابر محمد بشأن التحول إلى استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية.

كما تضمن التقرير الاقتراح المقدم من النائبة حنان وحدي بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع سياسات لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، والاقتراح المقدم من النائب عماد خليل كامل خليل بشأن وضع آليات تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 الخاص بالإفصاح الكربوني وتأثيره في السوق المالي غير المصرفي.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

أحال المجلس تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد التمامي، والتي تضمنت إنشاء كوبري جديد لمدينة السرو بمحافظة دمياط، وإنشاء محطة مياه شرب جديدة بالمدينة، وسرعة إنهاء توصيلات الصرف الصحي بقريتي الغوابين وكفر الغوابين بمركز فارسكور.

كما شملت المقترحات إدراج خدمة الصرف الصحي بعزبة الشرقاوية وشاهين وأبو يوسف بقرية شرمساح بمركز الزرقا، واستكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة السرو.

وتضمن التقرير أيضًا الاقتراح المقدم من النائب عادل عبد العظيم الحافظ بشأن استكمال تنفيذ محور أبو تيج وساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، والاقتراح المقدم من النائب فايز أبو حرب بشأن معالجة وتحسين منظومة مياه الشرب في العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شملت تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراحات المقدمة من النائبة نيفين فارس بشأن تعديل شروط صرف حافز التعليم الإضافي، وتغيير النظرة المجتمعية السلبية والصورة الذهنية السائدة عن التعليم الفني في مصر باعتباره قاطرة للتنمية وتشجيع الشباب على الالتحاق به.

كما تضمنت المقترحات سرعة إدخال وتفعيل خدمات الاتصالات داخل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتناولت التقارير الاقتراحات المقدمة من النائبة ولاء هرماس بشأن مراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين STEM، وسرعة إدراج مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المدارس ضمن خطة العام المالي الحالي، وإنشاء مكتب بريد بقرية ميت عدلان بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

كما شملت الاقتراحات المقدمة من النائبة هند جوزيف تقسيم مدرسة بلوط الابتدائية إلى مدرستين إحداهما للبنين والأخرى للبنات، ونقل مجمع مدارس مدينة القوصية إلى أرض التدريب المهني بمحافظة أسيوط، ووضع برامج محددة لرعاية الموهوبين والمبتكرين وتنمية قدراتهم داخل المدارس الحكومية.

وتضمن التقرير الاقتراح المقدم من النائب نشأت حته بشأن إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة بمحافظة المنيا.

كما شمل الاقتراح المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات في المؤسسات التعليمية، والاقتراح المقدم من النائب باسل عادل بشأن إقامة مبنى إضافي بمدرسة الروضة الإعدادية بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

وتضمنت التقارير أيضًا الاقتراح المقدم من النائب محمود تركي بشأن تفعيل دور مجالس الآباء لدعم العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، والاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن إصلاح منظومة مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس القومية.

كما شملت الاقتراحات المقدمة من النائب عبد الفتاح شحات استكمال إحلال وتجديد وتنفيذ قرار بناء مدرسة بقرية الحسنية بمركز أبو تشت في محافظة قنا، والبدء في إنشاء المدرسة الثانوية بالكرنك والمدرسة الإعدادية بنجع سباق بالمركز ذاته.

لجنة الشباب والرياضة

وأحال المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الاقتراحات المقدمة من النائب عبدالله محمود الرفاعي عبدالحق، والخاصة بإحلال وتجديد ورفع كفاءة مراكز الشباب بعدد من قرى مركزي قويسنا والباجور بمحافظة المنوفية.

كما تضمن التقرير الاقتراح المقدم من النائبة حنان وحدي بشأن إنشاء مركز شباب بقرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

لجنة الصحة والسكان

وفي قطاع الصحة، أحال المجلس تقارير لجنة الصحة والسكان بشأن الاقتراح المقدم من النائبين محمد وجيه عبد الله وسيد أحمد القاص، والمتعلق بإحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة.

كما شملت التقارير الاقتراح المقدم من النائب محمد سليمان نوح مصطفى بشأن إنشاء مستشفى أبو حماد المركزي وإنشاء الوحدة الصحية بقرى منشأة العباسية بمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتضمنت كذلك الاقتراح المقدم من النائب خالد محمد سعيد حسن بشأن إحلال الوحدة الصحية بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وإنشاء مركز طبي بديل لها، والاقتراح المقدم من النائب مصطفى محمد باز مصطفى بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية الإحسانية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

كما شملت التقارير الاقتراح المقدم من النائب محمد جمال محمد بشأن تطوير مستشفى العياط المركزي وتحويلها إلى مستشفى عام، والاقتراح المقدم من النائب باسل محمد عادل بشأن توفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وتضمنت أيضًا الاقتراح المقدم من النائب الضوي أحمد الضوي بشأن إلغاء الرسوم المفروضة على المرضى التي تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا وتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف.

كما شملت الاقتراح المقدم من النائبة بسمة محمد سمير بشأن إنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والاقتراح المقدم من النائب أحمد جمعة بدر نوح بشأن إعادة تقييم وتعديل المخطط الإنشائي للمبنى الجديد بمستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح لضمان مطابقته للاشتراطات الفنية والطبية المعتمدة.

وتضمنت التقارير كذلك الاقتراح المقدم من النائب صلاح ربيع عواد حسين بشأن حل بعض المشكلات في منظومة التأمين الصحي الشامل، والاقتراح المقدم من النائبة هند جوزيف أمين شحاتة بشأن توحيد رسوم الحصول على أكياس الدم بكافة المستشفيات الحكومية والجامعية، وإيجاد آلية وحلول عاجلة لتوفيرها.