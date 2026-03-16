الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

كتب : أيمن صبري

03:50 م 16/03/2026
    شيفروليه الدبابة
    شيفروليه الدبابة
    شيفرولية-الدبابة
    شيفرولية الدبابة
    شيفرولية الدبابة
    شيفرولية-جامبو
    N 300
    N 300
    N 300
    N 300
    N 300

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، عن أسعار موديل 2027 من السيارة شيفرولية الدبابة بيك آب التجارية المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، فإن شيفرولية الدبابة الجديدة تتوفر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 970.000 جنيه للفئة Box الأولى، والفئة AC المكيفة سعرها 1.070.000 جنيه.

تقدم شيفرولية الدبابة بتجهيزات متعددة أبرزها حزمة السلامة المتطورة، التي تشمل وسائد هوائية مزدوجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا (EBD)

وتأتي الدبابة الجديدة بتصميم مخصص للطرق والاستخدام في مصر، وتشمل أكثر من 60% من المكون المحلي من خلال قاعدة كبيرة من الموردين في مصر.

تتوفر الدبابة الجديدة بتصميم مطور وأداء متميز علي الطريق بتصميم خارجي أنيق بفضل الشبكة الأمامية والفوانيس الإنسيابية، تتوفر في ألوان الأبيض والأحمر والأخضر.

كما تأتي الدبابة بمحرك تربو ديزل 2499 سي سي من 4 اسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

تمتلك السيارة الجديدة بمعايير أمان تشمل نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS) توزيع فرامل الكتروني (EBD) وسائد هوائية أمامية مزدوجة.

أما كماليات الدبابة تأتي بتكييف هواء ، جهاز انذار، دخول عن بعد بالريموت كنترول ، سنترلوك (قفل ابواب مركزي)، باور ستيرينج، راديو MP3+USB+AUX .، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، مصابيح الهالوجين ومصابيح الضباب.

وبحسب المعلن من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم الدبابة الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات / 150,000 كيلومتر أيهما أقرب.

