ارتفاع أسعار شيري تيجو 8 المجمعة في مصر لأول مرة خلال 2026

كتب : أيمن صبري

04:09 م 16/03/2026
    شيري تيجو 8
    شيري تيجو 8
    شيري تيجو 8
    تيجو 8
    شيري تيجو 8

أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة تيجو 8 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الجديدة خلال شهر مارس الجاري بقيمة ثابتة 25 ألف جنيه.

ويعد تحريك الأسعار المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية الأول خلال عام 2026 الجاري،وبعد الزيادة أصبحت تيجو 8 موديل 2026 تبدأ من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى سباعية المقاعد، والفئة الثانية خماسية المقاعد مليون و180 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سباعية المقاعد مليون و220 ألف جنيه.

تأتي شيري تيجو 8 المجمعة محليًا بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تعتمد شيري تيجو 8 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

