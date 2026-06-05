علامات خطيرة تكشف ضعف بطارية السيارة قبل توقفها المفاجئ.. تعرف عليها

تعد بطارية السيارة من أهم الأجزاء الحيوية المسؤولة عن تشغيل المحرك وتغذية الأنظمة الكهربائية داخل السيارة، ومع مرور الوقت أو كثرة الاستخدام تبدأ كفاءتها في التراجع تدريجيًا دون إنذار واضح في بعض الأحيان، ما يجعل اكتشاف علامات التلف المبكرة أمرًا ضروريًا لتجنب الأعطال المفاجئة.

ويؤكد خبراء السيارات أن إهمال متابعة حالة البطارية قد يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ في أوقات غير متوقعة، لذلك يُنصح دائمًا بمراقبة أي تغيرات في الأداء الكهربائي أو صعوبة في التشغيل، باعتبارها مؤشرات أولية على قرب انتهاء عمر البطارية.

ضعف واضح في تشغيل المحرك



تبدأ أولى علامات تلف البطارية في الظهور من خلال صعوبة تشغيل السيارة، حيث يحتاج المحرك إلى وقت أطول أو أكثر من محاولة حتى يعمل، خاصة في الصباح أو بعد فترات التوقف الطويلة.

انخفاض قوة الإضاءة



من العلامات الشائعة أيضًا ملاحظة ضعف في شدة الإضاءة الأمامية أو الداخلية للسيارة، وقد يزداد هذا الضعف عند تشغيل أجهزة كهربائية أخرى، وهو ما يعكس تراجع قدرة البطارية على توفير الطاقة.

تأثر الأنظمة الكهربائية



قد تظهر بعض المشكلات في استجابة الزجاج الكهربائي أو تأخر عمل الكاسيت والشاشة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في توزيع الكهرباء الناتج عن ضعف البطارية.

إضاءة لمبة التحذير



في بعض الحالات، تظهر لمبة التحذير الخاصة بالبطارية أو نظام الشحن على لوحة القيادة، وهي إشارة مباشرة لوجود مشكلة تتطلب الفحص السريع.

انتفاخ أو تسريب في جسم البطارية



يعد انتفاخ البطارية أو ملاحظة أي تسريب من أخطر العلامات التي تدل على تلف داخلي، وفي هذه الحالة يجب تغيير البطارية فورًا دون تأخير.

انتهاء العمر الافتراضي للبطارية



عادة ما يتراوح العمر الافتراضي للبطارية بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وبعدها تبدأ كفاءتها في الانخفاض تدريجيًا حتى في حال عدم ظهور علامات واضحة للتلف.

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