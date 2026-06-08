شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تداول ورقة مزعومة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب نموذج إجابات منسوب للأسئلة نفسها عبر عدد من جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مزاعم بتسريب الامتحان الرسمي.

تعليم القليوبية يحسم الجدل حول تداول امتحان اللغة الإنجليزية

وأكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الورقة المتداولة الخاصة بالأسئلة، وكذلك نموذج الإجابات المصاحب لها، لا يمتّان بصلة للامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وأوضحت أن ما جرى تداوله عبر بعض الصفحات والمجموعات الإلكترونية غير صحيح، ولا علاقة له بورقة الامتحان الرسمية.

أكثر من 120 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الخميس الماضي، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على 12 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء المحافظة.

إجراءات مشددة لمنع الغش

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انتظام الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو تسريب الأسئلة.

وأوضح أن المديرية شددت على حظر دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى اللجان، مع تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، لرصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

عقوبات حاسمة للمخالفين

وشددت المديرية على ضرورة التزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات بالضوابط والتعليمات المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان.

توفير أجواء آمنة للطلاب

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة العملية الامتحانية.