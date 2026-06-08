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دونجا يحلم بالظهور المونديالي لتسويق نفسه.. وموقف الأهلي

كتب : رمضان حسن

11:11 ص 08/06/2026
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    خطوبة دونجا
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    مشادة دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش (1)
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    دونجا من مران الزمالك
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    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة
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    نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (1)
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    نبيل دونجا مع رامز جلال في رامز ايلون مصر (2)
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    احتفال دونجا

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يحلم نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق النجمة السعودي الحالي ونادي الزمالك السابق، بالحصول علي فرصة المشاركة ولو لدقائق مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وذلك من أجل تسويق نفسه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران، ويبدأ مبارياته بملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو ثم نيوزلندا يوم 22 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة إيران يوم 27 يونيو.

وقرر دونجا الرحيل عن النجمة السعودي بعد هبوط الفريق إلي دوري يلو في الموسم الماضي، إذ يريد اللاعب فك ارتباطه بالنادي رغم سريان عقده لمدة موسم.

موقف الأهلي من التعاقد مع دونجا

ويحاول وكيل أعمال دونجا تسويق اللاعب لعدد من الأندية المصرية من بينها النادي الأهلي، لكن الأخير لا يضع اللاعب الدولي في حساباته نهائيًا ويري أنه من الصعب التعاقد معه لعدة أسباب من بينها كثرة الأزمات والمشاكل التي يفتعلها مع زملائه والمدربين علاوة إلي تواضع مستواه الفني وهذه وجهة نظر مسئولو القلعة الحمراء.

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الأهلي دونجا منتخب مصر

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