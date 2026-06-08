انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.86 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.09 جنيه، بتراجع 1.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.62 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.96 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.76 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.08 جنيه، بتراجع 7.36 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 117.92 جنيه، بتراجع 3.22 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 441.35 جنيه، بتراجع 11.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.33 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.42 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.74 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 145.2 جنيه، بزيادة 3.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.67 جنيه، بتراجع 3.51 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.89 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.96 جنيه، بتراجع 5.61 جنيه.