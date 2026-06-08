واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن سحب 894 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1118 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إلى جانب رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

سحب رخص المركبات المخالفة للملصق الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 894 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في إطار تطبيق لوائح المرور على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح وزارة الداخلية خدمة طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

ضبط مخالفات عدم ارتداء الخوذة

كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 1118 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة الواقية، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

ودعت الوزارة قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بارتداء الخوذة، كما ناشدت قائدي السيارات الالتزام بالحارات المرورية المخصصة، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا للمساءلة القانونية.

رفع المركبات المتروكة من الشوارع

وفي السياق ذاته، كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملاتها الميدانية، وتمكنت من رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين.

وجرت الحملات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق والأحياء والجهات المعنية، بهدف تحسين السيولة المرورية والحد من المظاهر العشوائية بالشوارع.

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