6 عيوب في شيري أريزو 5 الجديدة يجب أن تعرفها قبل الشراء

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة شيري أريزو 5 السيدان الجديدة خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيارة اقتصادية وعملية بأسعار مقبولة، حيث تتوفر خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي يتراوح بين 665 و745 ألف جنيه.

ورغم نجاحها أريزو 5 الجديدة وانتشارها على الطرق، إلا أن العديد من ملاك السيارة أبدوا بعض التحفظات بشأن بعض العيوب التي تؤثر على تجربة القيادة اليومية وخاصة المتعلقة بالأداء والراحة والأمان.

وإذا كنت تفكر في أريزو 5، من المهم أن توازن بين سعرها التنافسي والعيوب التي قد تؤثر على الاستخدام اليومي، فالسيارة تصلح للقيادة داخل المدن، لكنها قد لا تكون الأنسب للباحثين عن تجربة قيادة ديناميكية أو مقصورة فاخرة.

ومن المهم أيضًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي مقارنة سيارة شيري الجديدة المجمعة بمصر، مع بدائل أخرى في نفس الفئة مثل بي واي دي F3 أو نيسان صني.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز السلبيات في سيارة شيري أريزو 5 الجديدة:

1 - جودة الخامات الداخلية

من أولى الملاحظات التي سجلها المستخدمون كانت جودة الخامات داخل المقصورة. فبالرغم من تصميم التابلوه الجذاب، إلا أن الخامات المستخدمة تتنوع بين البلاستيك الصلب والمطفي، ما يفقد السيارة بعضًا من إحساس الفخامة حتى في فئاتها الأعلى.

2 - عزل الصوت

عند القيادة بسرعات تتجاوز 80 كم/س، تظهر مشكلة ضعف العزل الصوتي بوضوح. الأصوات القادمة من الطريق، وضجيج الهواء، وحتى صوت المحرك، تصل إلى الركاب داخل المقصورة دون فلترة كافية، ما يقلل من راحة الركاب خاصة في الطرق السريعة.

3 - مساحة الركاب الخلفية

ورغم تصميم السيارة الخارجي الذي يوحي بمساحة داخلية واسعة، إلا أن المقاعد الخلفية ضيقة نسبيًا، ما يجعل الجلوس لفترات طويلة غير مريح، خصوصًا للبالغين أو طوال القامة.

4 - فتيس CVT

أبرز الانتقادات التقنية كانت موجهة إلى ناقل الحركة CVT، حيث أبلغ بعض السائقين عن بطء الاستجابة في التسارع، و"تكتكة" عند التحرك في الوضع الخلفي. بعض التوكيلات أرجعت المشكلة لتحديثات برمجية تم توفيرها مؤخرًا.

5 - تكلفة الصيانة

على الرغم من تصنيفها كسيارة اقتصادية، إلا أن تكاليف الصيانة الدورية وقطع الغيار بدت مزعجة لدى بعض المستخدمين، خصوصًا في الفئات الأعلى تجهيزًا، مع الإشارة إلى أن بعض القطع قد تكون غير متوفرة دائمًا في السوق المحلي.

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6 - وسائل الأمان والتكنولوجيا

الفئة الأساسية من أريزو 5 لا توفر أنظمة أمان متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني ESP أو حساسات أمامية وخلفية، كما أن الوسائط الترفيهية محدودة وتفتقر لبعض الميزات الحديثة كالملاحة أو الاتصال الذكي بالهاتف بشكل متكامل.