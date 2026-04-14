برلين - (د ب أ):

تتمتع كاميرات لوحة القيادة المعروفة باسم "داش كام" بأهمية كبيرة في حالة وقوع حادث؛ حيث إنها تسجل بالفيديو ما يدور أمام السيارة. وقد تفيد هذه التسجيلات في أروقة المحاكم في حالة عدم وجود شهود للحوادث سوي الأطراف المعنية.

كيف تسهم كاميرات "داش كام" في إعادة تسلسل الأحداث بالحوادث؟

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن تسجيلات كاميرا "داش كام" يمكن أن تساهم في إعادة بناء تسلسل الأحداث في الحوادث بصورة أفضل، ومع ذلك يتعين على المرء الانتباه إلى المخاطر القانونية.

وتعمل "داش كام" بخاصية التسجيل الحلقي، وهذا يعني أنها تقوم بتسجيل مقاطع قصيرة بصفة مستمرة، ولكنها تستبدل التسجيلات القديمة تلقائيا، ولا يتم حفظ التسجيلات بشكل دائم إلا في حالة وجود سبب محدد مثل وقوع حادث.

نقاط مهمة يجب الانتباه لها عند شراء وتشغيل داش كام

- لتقليل مخاطر انتهاك خصوصية البيانات، يجب ضبط كاميرا "داش كام" بحيث يتم استبدال التسجيلات القديمة تلقائيا ويتم حفظ المقاطع المهمة بشكل دائم، عند وقوع حادث مثلا.

- تساعد المستشعرات المدمجة على ضمان تسجيل الأحداث المهمة فقط، مثل حوادث التصادم، دون تسجيل الارتجاجات الطفيفة.

- عند شراء كاميرا "داش كام" يجب إعطاء الأولوية للموديلات، التي توفر وظائف محددة لحماية البيانات، مثل وظيفة التمويه التلقائي للوجوه ولوحات السيارات.

- يجب تركيب كاميرا "داش كام" بحيث يتم تصوير الطريق بوضوح دون حجب رؤية السائق أو إعاقة قيادة السيارة. ومن أفضل مواضع التركيب خلف مرآة الرؤية الخلفية أو أسفلها بقليل.

- يجب عدم التأثير على أنظمة السلامة مثل الوسادات الهوائية.

