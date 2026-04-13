برلين - (د ب أ):

مع اقتراب حلول فصل الصيف ينبغي تركيب الإطارات الصيفية دون إبطاء، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة وكفاءة الأداء.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو جاتسيته) الألمانية أن سرعة تركيب الإطارات الصيفية لا تتعلق بالسلامة فحسب، بل أيضًا للحفاظ على كفاءة السيارة وأدائها، إذ أن الإطارات الشتوية مصممة لدرجات حرارة منخفضة، كما أن مزيج المطاط الطري، الذي تحتويه، يؤدي عند الحرارة العالية إلى تآكل أسرع واستهلاك وقود أعلى وزمن كبح أطول.

ما الذي يميز الإطارات الصيفية؟

أما الإطارات الصيفية فتتميز بمزيج أكثر صلابة يمنحها ثباتا أعلى ومسافات فرملة أقصر، مع انخفاض الضوضاء الناتجة عن الاحتكاك مع الطريق.

وعند تركيب الإطارات الصيفية، ينبغي أولا فحص حالتها، نظرا لأن التمزقات أو الانتفاخات تعني استحالة استخدامها، كما أن عمق المداس مهم للغاية، حيث لا يجوز أن يقل عن 3 ملم.

ما العمر الافتراضي لإطارات السيارات؟

وينبغي أيضا ألا يزيد عمر الإطار عن 8 سنوات، ويمكن معرفة العمر من خلال رقم DOT على جانب الإطار. وإذا كانت الإطارات تالفة أو قديمة، فمن الأفضل الاستثمار في إطارات جديدة.

وعادًة ما تتآكل إطارات المحور الدافع بشكل أسرع، وقد يكون استبدالها كافيا في بعض الحالات. ويجب وضع الإطارات الجديدة على المحور الخلفي بغض النظر عن نوع الدفع، لأنها حاسمة لاستقرار السيارة، وينصح أيضا بعدم دمج أنواع مختلفة من الإطارات.

كيف يمكن معرفة الضغط المثالي لإطارات السيارة؟

وبعد تبديل الإطارات، ينبغي أيضا التحقق من ضغط الهواء، حيث تتوفر القيم الصحيحة على غطاء خزان الوقود أو عمود الباب أو في دليل التشغيل.

ويحافظ الفحص المنتظم، مرة كل شهر تقريبا، على أداء السيارة ويضمن عمل أنظمة مساعدة القيادة مثل ESP بشكل صحيح.

وقبل الرحلات الطويلة مثل السفر، ينبغي مراجعة حالة الإطارات والضغط مرة أخرى، حيث يزيد التحميل الزائد من الضغط على الإطارات.

إطارات جميع الفصول

ومن يرغب في تجنب تبديل الإطارات مرتين سنويًا، تعد إطارات جميع الفصول حلًا عمليًا بالنسبة له، لكنها تبقى حًل وسطًا، فأداؤها الصيفي لا يصل إلى مستوى الإطارات الصيفية المتخصصة، كما أن أداؤها في الشتاء أقل من الإطارات الشتوية المتخصصة.

وبشكل عام تعد هذه الإطارات مناسبة للسيارات قليلة الاستخدام أو المناطق ذات الشتاء المعتدل.

اقرأ أيضًا:

المالية: مليار جنيه لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر

زيادة جديدة في أسعار زيوت أبيسكو بالسوق المصري .. قائمة رسمية

رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن