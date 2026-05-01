نصائح مهمة للحفاظ على برودة السيارة في الصيف خلال الرحلات الطويلة

أفضل الوسائل للحفاظ على برودة سيارتك صيفًا

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتأثر السيارات بشكل مباشر، خاصة المحرك وأنظمة التبريد، التي تواجه ضغطًا كبيرًا للحفاظ على كفاءة الأداء، ويزداد الأمر صعوبة أثناء الرحلات الطويلة، ما يدفع الكثير من السائقين للبحث عن طرق فعالة للحفاظ على برودة السيارة وتقليل تأثير الحرارة.

نصائح مهمة للحفاظ على برودة السيارة

حماية السيارة أثناء التوقف تحت الشمس



ينصح الخبراء بضرورة ركن السيارة في أماكن مظللة أو جراجات مغطاة قدر الإمكان، لتقليل تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.



كما يفضل استخدام عواكس حرارية على الزجاج الأمامي والخلفي، لما لها من دور كبير في تقليل امتصاص الحرارة داخل المقصورة.



وفي حال التوقف لفترات طويلة، يمكن استخدام غطاء كامل للسيارة، إلى جانب تركيب تظليل حراري قانوني للنوافذ للحد من دخول أشعة الشمس.

خطوات ضرورية قبل تشغيل التكييف



قبل تشغيل المكيف، يفضل فتح النوافذ لبضع دقائق للسماح بخروج الهواء الساخن المتراكم داخل السيارة، ما يساعد على تسريع عملية التبريد.



كما ينصح بتفعيل خاصية تدوير الهواء الداخلي، لمنع دخول الهواء الساخن من الخارج وبالتالي تحسين كفاءة التكييف بشكل ملحوظ.

تجهيزات داخلية تقلل الإحساس بالحرارة



تلعب خامات المقصورة دورًا مهمًا في الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تمتص المقاعد الجلدية الحرارة بشكل أكبر، لذلك يفضل استخدام أغطية قماشية للمقاعد، أو الاعتماد على خاصية تبريد المقاعد إن توفرت.

كما ينصح باستخدام غطاء لعجلة القيادة لتجنب سخونتها، خاصة عند ركن السيارة لفترات طويلة تحت الشمس.

الصيانة الدورية مفتاح الأداء الجيد



تعد صيانة نظام التكييف من أهم العوامل للحفاظ على برودة السيارة، حيث يجب فحص غاز الفريون بشكل دوري.



كذلك يجب التأكد من كفاءة نظام تبريد المحرك، عبر متابعة مستوى سائل التبريد (الردياتير) وزيت المحرك لتفادي ارتفاع درجات الحرارة، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على أداء التكييف وكفاءة السيارة بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري

إكس بينج G9 تصل مصر لأول مرة بتقنية REEV ومدى يتجاوز 1600 كم