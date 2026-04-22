أخطاء يومية في تنظيف السيارات قد تتسبب في تلف الطلاء وتفقده أناقته

كتب : مصراوي

11:08 ص 22/04/2026 تعديل في 11:14 ص

نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

برلين - (د ب أ):


يعد طلاء السيارة المطفأ خيارا بصريا هادئا يمنح السيارة مظهرا أنيقا ورزينا، إلا أنه يتطلب عناية خاصة ودقة في التعامل تفوق تلك المطلوبة مع الطلاء التقليدي اللامع.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني، أنه على الرغم من تشابه البنية الكيميائية بين النوعين، إلا أن السطح المطفأ يحتوي على جسيمات دقيقة تمنع انعكاس الضوء، ما يمنحه ذلك المظهر غير اللامع، لكنه في المقابل يجعله أكثر حساسية للتعامل الخاطئ.

التنظيف

وفيما يتعلق بالتنظيف، أوصى الخبراء الألمان بغسل السيارة يدويا باستخدام جهاز ضغط ماء أو اختيار برامج غسيل لطيفة في محطات الغسيل تعتمد على مواد قماشية دون استخدام الشمع.

وحذر الخبراء الألمان من استخدام الفرش الصلبة أو مواد التلميع؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه العمليات إلى تسوية السطح وتحويله تدريجيا إلى لامع، ما يفقد الطلاء خصائصه الجمالية الأصلية. كما أن استخدام الشمع أو البوليمرات قد يسد المسام الدقيقة للطلاء، مما يؤدي إلى نفس النتيجة غير المرغوبة.

العناية اليومية

أما فيما يخص العناية اليومية، فيُنصح باستخدام منظفات مخصصة للطلاء المطفأ، مع الاعتماد على أقمشة مايكروفايبر ناعمة، وتجنب أي مواد تحتوي على مكونات كاشطة أو ملمّعة.

كما يُفضل دائمًا اختبار أي منتج جديد على جزء غير ظاهر من السيارة، مع الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة لتفادي أي أضرار محتملة.

الإصلاح

وعلى صعيد الإصلاح، تكمن التحديات الأكبر؛ إذ أن معالجة الخدوش أو العيوب في الطلاء المطفأ تعد أكثر تعقيدا مقارنة بالطلاء اللامع؛ ففي كثير من الحالات لا يمكن إجراء إصلاح جزئي غير مرئي، وقد يتطلب الأمر إعادة طلاء أجزاء كاملة من السيارة للحصول على نتيجة متجانسة.

كما أن الخدوش البسيطة أو آثار الاحتكاك لا يمكن إزالتها عبر التلميع التقليدي؛ نظرا لأن هذه العملية ستؤدي إلى تغيير درجة اللمعان بدلا من إصلاح الضرر.

