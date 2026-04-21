حفظًا من المخاطر.. أهم النصائح لقيادة السكوتر الكهربائي

كتب : مصراوي

02:32 م 21/04/2026 تعديل في 02:32 م

برلين - (د ب أ)-

أصبح السكوتر الكهربائي جزءًا مألوفًا من المشهد الحضري في العديد من المدن، حيث إنه يمثل وسيلة تنقل سريعة وعملية، إلا أن استخدامه لا يخلو من المخاطر.

طريقة الوقوف

وأوضح "نادي السيارات ADAC الألماني" أن قيادة هذا النوع من المركبات تتطلب مهارات أساسية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحكم أثناء الكبح والتوازن أثناء تغيير الاتجاه؛ فطريقة الوقوف على اللوح تلعب دورًا مهمًا في تقليل مسافة التوقف، إذ ينصح بنقل الوزن نحو الخلف وثني الركبتين قليلا للحفاظ على التوازن والاستجابة السريعة.

أما عند الكبح، فمن الأفضل استخدام المكابح الأمامية والخلفية بشكل متوازن، حيث توفر المكابح الأمامية قوة التوقف الأساسية، بينما تساعد الخلفية في الحفاظ على الاستقرار.

ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للمكبح الأمامي قد يؤدي إلى فقدان التوازن، خاصة لدى المبتدئين. لذلك ينصح بالتدرج في التدريب على الكبح في أماكن آمنة وخالية من الحركة المرورية.

الانعطاف

وتبرز أهمية الإشارات اليدوية عند الانعطاف، إذ يجب على السائق إخراج يده للإشارة إلى الاتجاه، ولكن فقط في الطرق المستقيمة والمستقرة لتفادي فقدان السيطرة.

كما يفضل إبقاء كلتا اليدين على المقود في معظم الأوقات لضمان الثبات، نظرًا لحساسية هذه المركبات للاهتزازات وصغر حجم عجلاتها.

ومن ناحية السلامة الشخصية ينبغي ارتداء الخوذة لتقليل مخاطر الإصابات.

