شهدت سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، سواء على مستوى السيارات الجديدة أو المستعملة، بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار قطع الغيار وخدمات الصيانة، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على الملاك، ودفع الكثيرين إلى محاولة الحفاظ على سياراتهم لأطول فترة ممكنة بدلًا من الاستبدال في ظل ارتفاع تكلفة الصيانة.

وفي هذا السياق، باتت نصائح الحفاظ على السيارة أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة ما يتعلق بمتابعة مستوى الزيت بشكل دوري لضمان كفاءة المحرك وتقليل الأعطال، إلى جانب الاهتمام بفحص ضغط الإطارات باستمرار لما له من تأثير مباشر على استهلاك الوقود وسلامة القيادة، فضلًا عن تجنب الأوزان الزائدة داخل السيارة.

ونرصد من خلال التقرير التالي أخطاء يومية تدمر سيارتك وترفع تكلفة الصيانة



إهمال متابعة مستوى الزيت



يؤكد متخصصون أن الاكتفاء بتغيير زيت المحرك في المواعيد المحددة دون فحص مستواه بشكل دوري يعد من أبرز الأخطاء الشائعة، إذ يؤدي انخفاض مستوى الزيت أو تدهور جودته إلى زيادة الاحتكاك بين مكونات المحرك.

الاستخدام المتكرر للفرامل



تظهر أنماط القيادة داخل المدن المزدحمة اعتمادًا كبيرًا على الضغط المتكرر والمستمر على دواسة الفرامل، وهو ما يتسبب في تآكل سريع لتيل الفرامل وارتفاع حرارته، ما يقلل من كفاءته ويزيد من احتمالات الأعطال المفاجئة.

تجاهل ضبط ضغط الإطارات



يشير خبراء إلى أن عدم الالتزام بمعدلات ضغط الهواء الموصى بها للإطارات يؤثر سلبًا على استهلاك الوقود وثبات السيارة، كما يؤدي إلى تآكل غير متساو للإطارات، ما يقلل من عمرها الافتراضي ويزيد من تكاليف الاستبدال.

الأوزان زائدة



يؤدي الاستخدام المتكرر للسيارة في نقل أوزان تفوق قدرتها التصميمية إلى ضغط كبير على نظام التعليق والمحرك، ما ينعكس في صورة أعطال تدريجية، مثل ضعف الأداء وظهور أصوات غير معتادة.

التحرك فور تشغيل المحرك



رغم تطور المحركات الحديثة، لا يزال التحرك الفوري بعد تشغيل السيارة، خاصة في الأجواء الباردة، يمثل ضغطًا إضافيًا على المحرك قبل وصول الزيت إلى درجة التوزيع المثلى، وهو ما قد يسرّع من معدلات التآكل الداخلي.

استخدام نوع وقود غير مناسب



يحذر مختصون من اللجوء إلى استخدام أنواع وقود لا تتوافق مع توصيات الشركة المصنعة، حيث يؤدي ذلك إلى تراجع أداء المحرك وتكون رواسب داخلية قد تؤثر على كفاءته على المدى الطويل.

