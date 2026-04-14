وهج الشمس.. ما أهم التدابير لمواجهة الإبهار خلال القيادة

كتب : مصراوي

12:44 م 14/04/2026 تعديل في 12:44 م

برلين - (د ب أ):

حذرت هيئة الفحص الفني بألمانيا من أن قيادة السيارة قد تكون خطرة بعد شروق الشمس مباشرةً أو قبل غروبها، نظرًا لأن وهج الشمس يحد من مدى الرؤية مؤقتا، مما يرفع خطر وقوع حادث.

وتقدم الهيئة ثلاثة أمثلة على المسافة، التي يقطعها قائد السيارة في حالة انعدام الرؤية لثانية واحدة فقط.

ما المدة التي يقطعها السائق شبه أعمى من الإبهار؟

- نحو 8 أمتار عند القيادة بسرعة 30 كلم/س

- نحو 14 مترا عند القيادة بسرعة 50 كلم/س

- نحو 28 مترا عند القيادة بسرعة 100 كلم/س

نصائح لتجنب خطر الإبهار

- تعديل أسلوب القيادة من خلال تخفيف السرعة ومراقبة حركة المرور والاستعداد للفرملة وزيادة مسافة الأمان وتوخي الحذر عند الانعطاف والتجاوز.

- ارتداء نظارة شمسية مناسبة.

- رفع مستوى المقعد وخفض واقي الشمس.

- ينبغي تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام من الداخل والخارج؛ نظرا لأن الزجاج الأمامي المتسخ يزيد من وهج الشمس.

- ينبغي أيضا التأكد من وجود كمية كافية من سائل غسيل الزجاج الأمامي في الخزان.

