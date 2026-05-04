يردد الكثير من السائقين عبارة "أمن ومتانة" عند الحديث عن سياراتهم، باعتبارها رمزًا للثقة والحماية على الطريق. لكن هذه العبارة الشهيرة اكتسبت بعدًا ساخرًا، خاصة بعد موقف كوميدي تعرض له الفنان أحمد حلمي أثناء قيادة سيارته في فيلم "ظرف طارئ".

وكان حلمي الذي جسد شخصية (طارق) قد تعرض لإيقاف في كمين شرطة، ليتبين أنه لا يمتلك طفاية حريق داخل سيارته، فبدأ في تبرير الموقف باستخفاف وبشكل كوميدي مرددًا: "أمن ومتانة.. أمن ومتانة"، في محاولة للهروب من المخالفة.

هذا المشهد، رغم طابعه الكوميدي، يعكس واقعًا يعيشه الكثير من السائقين، حيث يتم التعامل مع عناصر السلامة الأساسية داخل السيارة باعتبارها أمورًا ثانوية يمكن التغاضي عنها أو التحايل عليها، سواء بعدم توافر طفاية الحريق أو تجاهل استخدام حزام الأمان أو القيادة بمركبة غير مستوفية لشروط الأمان.

متى تحرر مخالفة "الأمن والمتانة" ضد مالك السيارة؟

وتحرر مخالفة "الأمن والمتانة" ضد مالكي السيارات التي يثبت عدم صلاحيتها فنيًا للسير بأمان على الطريق، أو عند وجود تعديلات غير مرخصة في جسم السيارة، وذلك بموجب المواد من (133-191) بقانون المرور والتي تلزم بتوافر عدد من الاشتراطات تفاديًا للتعرض إلى العقوبة.

وتنقسم اشتراطات الأمن والمتانة إلى قسمين، الأول يحدد من خلال الفحص الفني مثل سلامة محرك السيارة والمحاور والفرامل؛ القسم الثاني يرتبط بعلامات ظاهرية، يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

كسر بالزجاج الأمامي

وجود كسر أو شرخ بالزجاج الأمامي للسيارة يعرض مالك السيارة إلى مخالفة مرورية.

مساحات الأمطار

افتقاد السيارة لأحد أو كلا المساحتين الأماميتين أو أنصالهم المطاطية يعد مخالفة لاشتراطات الأمن والمتانة تستوجب المخالفة.

المرآة العاكسة

عدم توافر مرآة عاكسة يمنى ويسرى ومرآة وسط متحركة تمكن سائق السيارة من كشف الطريق خلفه بوضوح يعرض السائق للمخالفة.

حاجز التصادم "إكصدام"

يجب أن تمتلك السيارة حاجزي تصادم بالأمام والخلف، ويكون كلاهما مثبتًا بشكل جيد لمنع أن مخاطر بالطريق، ويمنع القانون إجراء أي إزالات أو إضافات عليهما تخالف التصميم الأصلي.

إضاءات السيارة

توقف أحد أو كلا مصباحي السيارة الأماميين أو عدم عملهما بشكل مستقر ودائم يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

طلاء الهيكل الخارجي

يجب أن تكون السيارة مطلية بطلاء ثابت على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة.

طفاية الحريق

يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للإستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب.

العواكس الخلفية

وجود كسر بأحد أو كلا العاكسين الخلفيين بالسيارة يعرض السائق للمخالفة. ويجب أن يكون العاكسين باللون الأحمر ويكونا متماثلين ويمكنهما عكس الضوء لمسافة تصل إلى 100 متر لمساعدة السائقين في الخلف على تمييز السيارة.

ما قيمة مخالفة "الأمن والمتانة" بقانون المرور؟

يذكر أن مخالفة شروط الأمن والمتانة وفقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تتراوح بين 20 و100 جنيهًا ولا يجوز التصالح فيها.

