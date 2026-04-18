تفاصيل دقيقة تصنع الفارق.. الإطارات عنصر خفي في جودة قيادة السيارة

لم يعد الاهتمام بعالم السيارات يقتصر على قوة المحرك أو فخامة المقصورة الداخلية فقط، بل أصبحت تكنولوجيا الإطارات عنصرًا أساسيًا في تحديد مستوى الراحة وجودة القيادة، حيث يلعب “مطاط العجلات” دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات والاهتزازات قبل وصولها إلى داخل السيارة، ما ينعكس بشكل مباشر على سلاسة الرحلة.

وتشير التطورات الحديثة في صناعة الإطارات إلى أنها لم تعد مجرد حلقات مطاطية، بل نظام هندسي متكامل يعمل بالتوازي مع نظام التعليق، حيث يقوم الإطار بامتصاص جزء كبير من المطبات عبر مرونته وتركيبته الداخلية، إلى جانب حجم الهواء داخله، ما يجعله خط الدفاع الأول بين السيارة والطريق.

كما تؤكد الأبحاث أن راحة الركوب لا تعتمد فقط على نظام التعليق، بل على تصميم الإطار نفسه، خاصة من حيث صلابة الهيكل والجدار الجانبي، وهو ما دفع الشركات إلى تطوير أنواع مختلفة من الإطارات تلائم الاستخدامات الرياضية أو المريحة أو الاقتصادية.

الإطارات المنخفضة.. أداء رياضي مقابل راحة أقل



الإطارات ذات الجدار الجانبي المنخفض تستخدم بشكل كبير في السيارات الرياضية، حيث تمنح استجابة أسرع في التوجيه وثباتًا أعلى داخل المنعطفات، بفضل تقليل معدل التشوه تحت الضغط الجانبي.

لكن في المقابل، تؤدي هذه الإطارات إلى تقليل مستوى الراحة داخل المقصورة، حيث تنتقل المطبات والحفر بشكل أوضح إلى الركاب، ما يجعل القيادة أكثر قسوة على الطرق غير الممهدة.

ويؤكد خبراء أن تغيير المقاس إلى إطار بجدار أعلى قد يحدث فرقًا ملحوظًا في راحة القيادة، دون التأثير الكبير على أداء السيارة اليومي.

الإطارات المقاومة للثقب.. أمان أعلى لكن راحة أقل



ظهرت تقنية الإطارات المقاومة للثقب كحل أمني مهم في عدد من السيارات الحديثة، حيث تسمح بالقيادة لمسافة محددة بعد فقدان ضغط الهواء، ما يقلل من مخاطر التوقف المفاجئ على الطرق السريعة.

لكن هذه التقنية تعتمد على جدران جانبية أكثر صلابة لتحمل وزن السيارة بدون هواء، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الراحة، ويجعل الإحساس بالمطبات أكثر وضوحًا داخل المقصورة.

وتعد بعض العلامات الألمانية من أبرز الشركات التي تعتمد هذا النوع من الإطارات في طرازاتها الحديثة.

ضغط الهواء.. عامل خفي يحدد جودة القيادة



لا تتوقف راحة القيادة على نوع الإطار فقط، بل يمتد التأثير إلى ضغط الهواء داخله، حيث يؤدي ارتفاع الضغط إلى جعل الإطار أكثر صلابة ونقل الاهتزازات مباشرة إلى المقصورة، بينما يؤدي انخفاضه إلى زيادة مرونة الجدار الجانبي بشكل مبالغ فيه.

كما أن حمولة السيارة تلعب دورًا مهمًا، إذ يمكن أن تصبح بعض السيارات أكثر ثباتًا وراحة عند تحميلها بعدد أكبر من الركاب، نتيجة توزيع الوزن بشكل أفضل على الإطارات.

حلول حديثة لتقليل الضوضاء داخل المقصورة



مع تطور السيارات الكهربائية وزيادة هدوء المحركات، أصبح صوت الإطارات هو المصدر الأساسي للضوضاء داخل المقصورة، ما دفع الشركات لتطوير حلول مبتكرة.

من أبرز هذه الحلول استخدام حشوات رغوية داخل الإطار لامتصاص الاهتزازات وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى أنظمة إلغاء الضوضاء النشط التي تعتمد على ميكروفونات وسماعات لإنتاج موجات صوتية معاكسة تقلل من الضجيج داخل السيارة.