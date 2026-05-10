مع الارتفاع المستمر في أسعار قطع الغيار، يضطر العديد من مالكي السيارات إلى اللجوء لشراء المنتجات الاقتصادية الأقل سعرًا، بهدف تقليل تكاليف تشغيل سياراتهم والصيانات الدورية، وهو ما يعني في كثير من الأحيان التضحية بجودة المنتج مقابل توفير المال.

ورغم أن شراء قطع الغيار منخفضة السعر قد يبدو حلًا مناسبًا لمواجهة ارتفاع الأسعار، فإن خبراء السيارات يحذرون من اللجوء إلى قطع الغيار مجهولة المصدر، خاصة المرتبطة بعوامل الأمان وسلامة القيادة.

في التقرير التالي، تسليط للضوء على أبرز "قطع غيار السيارات" التي لا ينصح بشراء النسخ المقلدة منها أو مجهولة المصدر :

منظومة الفرامل

تيل الفرامل الرخيصة تنتج غبارًا كثيفًا، وتصدر أصوات صرير، وتتآكل بسرعة، والأخطر أنها لا تتحمل الحرارة العالية، مما يضعف التوقف.

طنابير وأقراص الفرامل لأن الطنابير الرديئة تتقوس بسرعة عند استخدام الفرامل بقوة، مما يسبب اهتزاز في عجلة القيادة وضعفًا عند الفرملة.

سائل الفرامل الرديء أو مجهول المصدر ترتفع درجة حرارته سريعًا ويغلي بسرعة، ما يؤدي إلى تدني فاعلية الفرامل وعدم استجابة الدواسة.

الإطارات

الإطار هو الجزء الوحيد الذي يربط السيارة بالطريق، وقد تؤدي الإطارات غير الأصلية أو منتهية الصلاحية إلى ضعف التماسك خاصة في المطر، وسرعة التلف والتحجير، ومخاطر انفجار الإطار المفاجئ.

أجزاء نظام التعليق "العفشة"

يعد نظام التعليق المسؤول عن ثبات السيارة وتوجيهها، وأهم مكوناته:

المساعدين: واستخدام الرخيص قد يتسبب في عدم استقرار السيارة في الملفات ويطيل مسافة التوقف.

المقصات وجلب المقصات: الرخيصة غالبًا ما يستخدم لتصنيعها مواد أولية رديئة، ما يرفع من مخاطر تعرضها للكسر بشكل مفاجئ وفقدان السيطرة على السيارة.

بيض التعليق: في حال تعرضها للكسر أثناء القيادة يسبب انفصال العجلة عن جسم السيارة.

أنظمة الرؤية والإضاءة

الكثير من مصابيح الرؤية وخاصة الأمامية المقلدة لا توفر الإضاءة المناسبة ليلًا وهو ما يقلل القدرة على كشف المخاطر المقابلة للسيارة، كما أن بعضها يتسبب في إبهار لسائقي السيارات في الاتجاه المقابل وذلك يعزز من مخاطر الحوادث.

مساحات الزجاج المقلدة غالبًا ما تصنع من منتجات رديئة وهو ما يجعلها تترك خطوط مياه وتضعف الرؤية في الأمطار الشديدة.

سير الكاتينة

انقطاع سير الكاتينة أثناء القيادة يدمر المحرك وقد يسبب توقف السيارة المفاجئ في الطريق.

أحزمة الأمان والوسائد الهوائية

شراء أحزمة أمان مستعملة أو تقليد يرفع مخاطر الإصابات القاتلة عند وقوع حوادث تصادم ، فالوسائد المقلدة قد لا تعمل عند الاصطدام أو قد تنفجر بقوة مفرطة وتسبب إصابات خطيرة؛ وبالمثل فأحزمة المقاعد قد تنقطع أثناء الاصطدام أو تتحرك بشكل خطر حول جسد الراكب ما يضاعف من مخاطر الإصابة.

