مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يتعرض محرك السيارة لضغط كبير نتيجة زيادة حرارة التشغيل، ما قد يؤدي إلى أعطال مفاجئة أو تراجع في كفاءة الأداء إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

لذلك ينصح خبراء السيارات بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في الحفاظ على المحرك وتجنب الأعطال خلال موجات الحر الشديدة.

وفيما يلي أبرز الوسائل للحفاظ على محرك السيارة في الصيف:

التأكد من مستوى سائل التبريد

يعد سائل التبريد من أهم العناصر التي تحمي المحرك من السخونة الزائدة، لذلك يجب التأكد من مستواه بشكل دوري، مع ضرورة تغييره في المواعيد الموصى بها من الشركة المصنعة.

فحص دورة التبريد بانتظام

يشمل ذلك الردياتير، والخراطيم، والمراوح، حيث أن أي تسريب أو ضعف في الأداء قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك بشكل خطير أثناء القيادة.

تغيير زيت المحرك

يساعد زيت المحرك على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الزيت كفاءته بشكل أسرع، لذلك يجب الالتزام بمواعيد التغيير المحددة.

القيادة العنيفة

الضغط المستمر على المحرك أو التسارع المفاجئ في درجات حرارة مرتفعة يزيد من احتمالية ارتفاع حرارة السيارة بشكل سريع، لذلك يفضل القيادة الهادئة قدر الإمكان.

فحص البطارية ونظام التكييف

ارتفاع الحرارة يؤثر أيضًا على البطارية ونظام التكييف، لذا يجب التأكد من كفاءتهما لتجنب أي أعطال مفاجئة أثناء القيادة.

ركن السيارة في أماكن مظللة

يساعد ركن السيارة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في تقليل درجة حرارة المحرك والمقصورة الداخلية، مما يقلل الضغط على أنظمة التبريد.

