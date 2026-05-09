ارتفاع الحرارة يهدد المحركات.. كيف تحمي سيارتك من الأعطال في الصيف؟

كتب : رأفت العربي

12:59 م 09/05/2026 تعديل في 01:00 م

نصائح للحفاظ على محرك السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يتعرض محرك السيارة لضغط كبير نتيجة زيادة حرارة التشغيل، ما قد يؤدي إلى أعطال مفاجئة أو تراجع في كفاءة الأداء إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

لذلك ينصح خبراء السيارات بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في الحفاظ على المحرك وتجنب الأعطال خلال موجات الحر الشديدة.

وفيما يلي أبرز الوسائل للحفاظ على محرك السيارة في الصيف:

التأكد من مستوى سائل التبريد

يعد سائل التبريد من أهم العناصر التي تحمي المحرك من السخونة الزائدة، لذلك يجب التأكد من مستواه بشكل دوري، مع ضرورة تغييره في المواعيد الموصى بها من الشركة المصنعة.

فحص دورة التبريد بانتظام

يشمل ذلك الردياتير، والخراطيم، والمراوح، حيث أن أي تسريب أو ضعف في الأداء قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك بشكل خطير أثناء القيادة.

تغيير زيت المحرك

يساعد زيت المحرك على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الزيت كفاءته بشكل أسرع، لذلك يجب الالتزام بمواعيد التغيير المحددة.

القيادة العنيفة

الضغط المستمر على المحرك أو التسارع المفاجئ في درجات حرارة مرتفعة يزيد من احتمالية ارتفاع حرارة السيارة بشكل سريع، لذلك يفضل القيادة الهادئة قدر الإمكان.

فحص البطارية ونظام التكييف

ارتفاع الحرارة يؤثر أيضًا على البطارية ونظام التكييف، لذا يجب التأكد من كفاءتهما لتجنب أي أعطال مفاجئة أثناء القيادة.

ركن السيارة في أماكن مظللة

يساعد ركن السيارة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في تقليل درجة حرارة المحرك والمقصورة الداخلية، مما يقلل الضغط على أنظمة التبريد.

محرك السيارة أعطال السيارات نصائح ارتفاع الحرارة

موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جمع التبرعات
