برلين - (د ب أ):

حذر خبراء السلامة على الطرق من انتشار حبوب اللقاح بالأجواء خلال فصل الربيع، إذ قد تهدد حساسية الأنف التي تسببها حبوب اللقاح في تعريض سائقي السيارات إلى مخاطر الحوادث. لذا ينبغي على المرضى تقليل التعرض لحبوب اللقاح في سياراتهم.

عطسة واحدة تعادل قيادة رجل أعمى للسيارة مسافة 30 مترًا!

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن حساسية حبوب اللقاح الشائعة في فصل الربيع قد تشكل خطرا على سلامة القيادة؛ حيث إن إغلاق العينين "العمى المؤقت" للحظة واحدة أثناء نوبة عطس قصيرة يعني قطع مسافة 15 مترا تقريبا في الثانية داخل المدن وأكثر من 30 مترا على الطرق السريعة بسرعة 120 كلم/س بدون رؤية الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث.

أهم سلاح لحماية سائقي السيارات من أمراض فصل الربيع الشائعة

وأضافت المجلة الألمانية أن أهم وسيلة للوقاية من نوبات الحساسية هي فلتر هواء المقصورة السليم، المعروف أيضا بفلتر حبوب اللقاح؛ حيث إنه يحجز حبوب اللقاح والغبار وجزيئات الأوساخ الأخرى قبل دخولها إلى المقصورة عبر نظام التهوية أو التكييف.

ومع ذلك، لا يعمل الفلتر بكفاءة إلا إذا تم تغييره بانتظام، ويُنصح بتغيير فلتر الهواء كل عام على الأقل أو بعد قطع مسافة 30 ألف كلم تقريبا؛ نظرا لأن انسداد الفلتر لا يقلل من كفاءته فحسب، بل قد يحفز أيضا نمو العفن والبكتيريا.

وفي العديد من الموديلات، يمكن حتى للمبتدئين استبدال الفلتر بأنفسهم، وإلا يمكن القياك بذلك لدى أحد المراكز الفنية.

كيف تتجنب حساسية حبوب اللقاح؟

وينبغي أيضا إبقاء النوافذ مغلقة خلال موسم حبوب اللقاح، مع مراعاة تجنب ركن السيارة تحت الأشجار المُزهرة؛ حيث تتراكم حبوب اللقاح عليها، وقد تدخل بسهولة إلى المقصورة عند الدخول والخروج.

وينبغي أيضا وضع السترات والحقائب وسلال التسوق، التي تحمل حبوب اللقاح في صندوق السيارة بدلا من وضعها على المقاعد.

ومع ذلك، من المستحيل تجنب حبوب اللقاح تماما داخل السيارة. لذا يُنصح بتنظيف المقصورة الداخلية بانتظام، ويمكن تقليل كمية حبوب اللقاح عن طريق شفط الغبار ومسح لوحة القيادة والمقاعد وأرضية السيارة بقطعة قماش مبللة.

ومن الاحتياطات المفيدة أيضا الاحتفاظ بمناديل ورقية في متناول اليد لتجنب البحث عنها أثناء القيادة لتجنب التشتت الذهني أثناء القيادة.

كما تعد النظارات الشمسية مفيدة أيضا؛ فهي تحمي العينين المتهيجتين وتمنع تفاقم التهيج، خاصةً مع انخفاض أشعة الشمس في فصل الربيع.

احذر تناول هذه الأدوية قبل قيادة السيارة

وينبغي توخي الحذر عند تناول أدوية حساسية حبوب اللقاح؛ فبينما تخفف بعض الأدوية الأعراض، إلا أنها قد تسبب النعاس أو تضعف سرعة رد الفعل والتركيز.

لذا ينبغي على السائقين قراءة النشرة الداخلية للدواء بعناية، وإذا لزم الأمر ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على دواء أنسب. وكقاعدة عامة، ينبغي ترك السيارة في حالة الشعور بعدم القدرة على القيادة بسبب حبوب اللقاح أو الأدوية.

