مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح تكييف السيارة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها السائقون لتوفير الراحة أثناء القيادة، خاصة مع الأجواء شديدة الحرارة التي تؤثر على قائد السيارة والركاب على حد سواء.

ولضمان الحصول على أفضل أداء من مكيف السيارة خلال الصيف، ينصح خبراء السيارات بإجراء عدد من الفحوصات والصيانات الدورية قبل بدء تشغيله بشكل مكثف، وذلك للحفاظ على كفاءة التبريد وتجنب الأعطال المفاجئة، إلى جانب إطالة العمر الافتراضي لمكونات نظام التكييف.

ويؤكد المتخصصون أن تجهيز مكيف السيارة قبل دخول فصل الصيف يعد خطوة ضرورية لضمان تبريد قوي وفعال داخل المقصورة، خاصة مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

أهم النصائح لصيانة مكيف السيارة قبل الصيف:



تنظيف أو استبدال فلتر الهواء



يساهم تراكم الأتربة داخل فلتر الهواء في إضعاف تدفق الهواء وتقليل كفاءة التبريد، لذلك يفضل تنظيف الفلتر أو استبداله بآخر جديد لضمان خروج هواء نقي وقوي.

فحص وتنظيف الردياتير



تؤدي الأوساخ والحشرات المتراكمة على الردياتير إلى ضعف عملية التبريد وخروج هواء ساخن من المكيف، لذا ينصح بتنظيفه بالماء المضغوط بحذر.

التأكد من مستوى غاز الفريون



يعد انخفاض مستوى الفريون من أبرز أسباب ضعف التكييف، لذلك يجب فحصه داخل مراكز الصيانة المتخصصة وإعادة تعبئته بالغاز الموصى به من الشركة المصنعة إذا لزم الأمر.

تنظيف مجاري الهواء وقنوات التهوية



قد تتسبب الرطوبة المتراكمة داخل مجاري التهوية في ظهور روائح كريهة وتكون العفن، ويمكن تنظيفها باستخدام بخاخات مخصصة للقضاء على البكتيريا والروائح.

تشغيل المكيف بشكل دوري



ينصح الخبراء بتشغيل المكيف مرتين شهريًا على الأقل، حتى خلال فترات الطقس المعتدل، للحفاظ على كفاءة الكمبروسر ومنع تراكم الأتربة وجفاف موانع التسرب.

إجراء فحص شامل لنظام التكييف



يشمل ذلك التأكد من سلامة سير المكيف، وكفاءة الكمبروسر، وعمل مروحة التبريد بشكل طبيعي دون أي أعطال.

تهوية السيارة قبل تشغيل المكيف



يفضل فتح النوافذ لبضع دقائق قبل تشغيل المكيف، لطرد الهواء الساخن المحبوس داخل المقصورة.

إعادة تدوير الهواء



تساعد هذه الخاصية في تقليل الحمل على المكيف وتسريع عملية تبريد السيارة.

استخدام واقيات الشمس



تساهم واقيات الزجاج الأمامي في تقليل حرارة المقصورة الداخلية والحفاظ على برودة السيارة لفترة أطول.

