ما مخاطر زيادة مستوى زيت المحرك بالسيارة عن الحد المسموح به؟

كتب : مصراوي

01:15 م 08/04/2026 تعديل في 01:21 م

قياس زيت المحرك

ميونخ - (د ب أ):

حذرت هيئة الفحص الفني (TÜV Süd) الألمانية من خطورة زيادة مستوى الزيت في المحرك؛ حيث قد يتسرب الزيت إلى مشعب السحب عبر نظام تهوية علبة المرافق، مما يؤدي على الأرجح إلى تلف المحول الحفاز في السيارة.

ما أسوأ شيء يحدث عند زيادة زيت المحرك بالسيارة؟

وفي أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى تعطل المحرك بالكامل. لذا ينبغي التوجه إلى أقرب مركز صيانة وطلب المشورة في حالة إضافة كمية زائدة من الزيت عن طريق الخطأ؛ حيث قد يلزم تفريغ الزيت.

كيف تعرف المستوى المثالي لزيت محرك السيارة؟

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت الهيئة على ضرورة اتباع دليل المالك بدقة عند فحص الزيت وإضافة الزيت، مشيرة إلى أن مستوى زيت المحرك يكون مثاليا عندما يقع بين علامتى الحد الأدنى (MIN) والحد الأقصى (MAX).

نصيحة بفحص مستوى الزيت كل 1000 كلم على أرض مستوية

وبشكل عام، توصى الهيئة الألمانية بفحص مستوى زيت المحرك كل 1000 كلم، مع مراعاة إجراء القياس عندما تكون السيارة واقفة على أرض مستوية مع إطفاء المحرك لبضع دقائق قبل القياس، حتى يتدفق الزيت إلى حوض الزيت.

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
