"مش كل زيت ينفع لعربيتك".. كيف تختار زيت المحرك المناسب لسيارتك

مع الزيادات المتتالية التي يشهدها سوق زيوت السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة، بات اختيار زيت المحرك المناسب خطوة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط للحفاظ على أداء السيارة، ولكن أيضًا لتحقيق أفضل كفاءة مقابل التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التحركات السعرية من كبرى الشركات العاملة في السوق مثل موبيل وشل وكاسترول، ما دفع كثيرًا من مالكي السيارات إلى إعادة النظر في طريقة اختيار زيت المحرك المناسب لسياراتهم بدل الاعتماد على العادات التقليدية أو النصائح العشوائية.

كتالوج السيارة هو المرجع الأول

يرتكز اختيار زيت المحرك الصحيح بالأساس على كتالوج السيارة، حيث يحدد المصنع اللزوجة والمواصفات المناسبة لكل محرك. ورغم انتشار نصائح فني الصيانة، إلا أن الرجوع إلى الكتالوج يظل هو العامل الأكثر دقة لضمان حماية المحرك.

اللزوجة المناسبة لمناخ مصر

تعد درجات اللزوجة مثل 5W-30 و5W-40 من أكثر الاختيارات شيوعًا في السوق المصري، نظرًا لقدرتها على العمل بكفاءة في درجات الحرارة المرتفعة وتوفير حماية جيدة عند التشغيل البارد.



أما الزيوت الأعلى لزوجة مثل 10W-40 و15W-40 فتكون أكثر ملاءمة للسيارات القديمة أو التي قطعت مسافات طويلة.

نوع الزيت يحدد عمر المحرك

تلعب طبيعة الزيت دورًا مهمًا في أداء المحرك، حيث يعد الزيت التخليقي بالكامل الخيار الأفضل للسيارات الحديثة، نظرًا لقدراته العالية على التحمل وتقليل التآكل، بينما يستخدم نصف التخليقي للسيارات المتوسطة، والزيت المعدني غالبًا للمحركات القديمة جدًا.



حالة المحرك وعدد الكيلومترات

مع ارتفاع عداد الكيلومترات، قد تحتاج بعض السيارات إلى زيوت أكثر سماكة قليلًا لتقليل استهلاك الزيت، بينما تعتمد السيارات الجديدة على زيوت خفيفة للغاية وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة، مثل 0W-20 أو 5W-20 في بعض الطرازات الحديثة.

تجنب الزيوت المقلدة وصيانة منتظمة

في ظل اختلاف الأسعار وانتشار المنتجات غير الأصلية، ينصح بشراء الزيوت من مصادر موثوقة مثل التوكيلات ومحطات الوقود الكبرى.

كما أن الالتزام بتغيير الزيت في موعده واستبدال الفلتر مع كل تغيير، يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على عمر المحرك.

وفي النهاية، ورغم الضغوط السعرية في سوق الزيوت، يظل الاختيار الصحيح لزيت المحرك عاملًا حاسمًا في تقليل الأعطال وإطالة عمر السيارة، وهو ما يجعل الوعي بالمواصفات الفنية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

