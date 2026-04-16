مسافة الأمان أولاً.. نصائح لتعزيز السلامة بين المركبات على الطرق

برلين - (د ب أ):



تنتشر العواصف الرملية خلال فصل الربيع، مما قد يهدد سلامة القيادة.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن العاصفة الرملية تنطوي على المخاطر التالية:

انخفاض الرؤية

قد تتسبب العواصف الرملية القوية في انخفاض الرؤية بشكل مفاجئ. لذا يجب توخي الحرص والحذر الشديد أثناء القيادة، وخاصة إذا كانت هناك شاحنات أو حافلات على الطريق، بغض النظر عن اتجاه سيرها، وقد يؤدي انخفاض الرؤية إلى وقوع حوادث تصادم للعديد من المركبات، بسبب انخفاض الرؤية إلى أقل من 50 مترا.

التصرف السليم في حالة انخفاض الرؤية

وعن كيفية التصرف السليم في حالة انخفاض الرؤية بسبب العواصف الرملية، أوضح الخبراء الألمان أنه يجب خفض سرعة السير والالتزام بحدود السرعة، مع مراعاة القاعدة، التي تنص على أنه لا يجوز قيادة السيارة إلا بالسرعة، التي تتيح إيقاف السيارة تماما في نطاق رؤية السائق.

زيادة مسافة الكبح وخطر الانزلاق

قد تزيد الرمال المتطايرة على الطريق من مسافة الكبح، وفي أسوأ الحالات يرتفع خطر الانزلاق بصورة كبيرة.

وعن كيفية التصرف السليم في هذه الحالة، أوضح الخبراء الألمان أنه يجب رفع القدم عن دواسة الوقود وخفض السرعة تدريجيًا. كما يتعين على قائد السيارة تجنب الكبح المفاجئ أو القيام بعمليات توجيه عنيفة.

ويجب أيضًا الامتناع عن تجاوز المركبات الأخرى على الطريق، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارة والمركبات الأخرى التي تسير أمامه.