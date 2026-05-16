يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ، مع توجه شريحة كبيرة من المقبلين على الشراء نحو شراء سيارات جديدة رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

ورغم هذا الزخم في حركة الشراء، إلا أن قرار اقتناء سيارة جديدة لا يزال من أكثر القرارات المالية حساسية، حيث يقع عدد كبير من المشترين في أخطاء شائعة قد تؤثر بشكل مباشر على تجربة الاستخدام لاحقًا أو تتسبب في خسائر غير متوقعة.



وبين الإغراءات التسويقية وتعدد الخيارات داخل كل فئة سعرية، تصبح بعض التفاصيل البسيطة هي الفاصل بين صفقة ناجحة وقرار غير محسوب.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أهم 5 أخطاء يقع فيها المشتري عند شراء سيارة جديدة:



الانبهار بالشكل الخارجي فقط

يعد الانجذاب للتصميم الخارجي من أكثر العوامل التي تدفع بعض المشترين لاتخاذ قرار سريع عند شراء السيارة، دون التعمق في دراسة الأداء أو المواصفات الفنية.

ورغم أن الشكل الجذاب يمنح انطباعًا أوليًا قويًا، إلا أن بعض السيارات قد لا تعكس نفس المستوى من الاعتمادية أو الراحة أثناء الاستخدام اليومي، وهو ما قد يؤدي إلى تجربة أقل من المتوقع بعد الشراء.

تجاهل تكلفة التشغيل والصيانة

يرتكب عدد من المشترين خطأ الاعتماد على السعر المبدئي فقط عند اتخاذ قرار الشراء، دون وضع تكاليف التشغيل والصيانة في الحسبان.

فبينما قد تبدو بعض الطرازات مناسبة من حيث السعر، إلا أن ارتفاع استهلاك الوقود أو تكلفة قطع الغيار والصيانة الدورية قد يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على المدى الطويل.

عدم تجربة القيادة قبل الشراء



تظل تجربة القيادة خطوة أساسية يتم تجاهلها أحيانًا، رغم أهميتها في تقييم السيارة بشكل واقعي، فالاعتماد على المواصفات الورقية أو آراء الآخرين فقط لا يكشف تفاصيل مهمة مثل راحة التعليق، واستجابة المحرك، ومستوى العزل داخل المقصورة.

الشراء دون مقارنة



يقع بعض المشترين في خطأ التسرع باتخاذ قرار الشراء دون إجراء مقارنة دقيقة بين السيارات المنافسة داخل نفس الفئة السعرية، حيث تساعد هذه المقارنة على توضيح الفروقات في التجهيزات والقيمة مقابل السعر، وهو ما قد يكشف عن بدائل أكثر كفاءة أو أفضل تجهيزًا.

تجاهل احتياجات الاستخدام الفعلية

يعد عدم تحديد طبيعة الاستخدام الفعلي للسيارة من أبرز الأخطاء الشائعة، حيث يختلف احتياج القيادة داخل المدن عن الاستخدام في السفر أو الحاجة لمساحات تحميل أكبر، ويؤدي تجاهل هذا العامل إلى اختيار سيارة قد لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام اليومية للمشتري.

