برلين - (د ب أ):

يشكل فتح أبواب السيارات المفاجئ خطرًا خاصًا على راكبي الدراجات. وتسعى شركات السيارات العالمية إلى تطوير حلول تقنية لمنع وقوع هذه الحوادث.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن حوادث الاصطدام بأبواب السيارات تعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعًا وخطورة بالنسبة لراكبي الدراجات، مشيرة إلى أن الحفاظ على مسافة أمان كافية يمكن أن يساعد في منع وقوع هذه الحوادث، إلى جانب الانتباه واليقظة ومراعاة مستخدمي الطريق الآخرين.

سيارات تحذر سائقها عند وجود دراجات نارية

ومع ذلك، لا يمكن مواجهة هذه المشكلة بشكل موثوق إلا باستخدام التكنولوجيا، وهنا تبرز أهمية أنظمة الإنذار الحديثة عند فتح أبواب السيارات.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن شركة أودي طورت نظام "تحذير الخروج" (Exit Warning)، والذي يستخدم مستشعرات الرادار من نظام مراقبة النقطة العمياء، وينبه الركاب من اقتراب الدراجات النارية بإشارة مرئية ومسموعة عند فتح الباب.

كما قدمت لكزس نظام "مساعد الخروج الآمن" (Safe Exit Assist) في العديد من طرازاتها، والذي يربط فتح الأبواب بشكل فعال بمستشعرات بيئية، بل ويوقف العملية في حالة وجود خطر وشيك.

رادار في سيارات لكزس لرصد الدراجات النارية

ومن الناحية التقنية، تعتمد جميع الأنظمة الحالية تقريبا على مزيج من الرادار قصير المدى والموجات فوق الصوتية وكاميرات الرؤية المحيطية. وتراقب هذه المستشعرات منطقة تمتد لعدة أمتار موازية لجانب المركبة وتحلل سرعة واتجاه ومسافة مستخدمي الطريق القادمين.

وإذا رصد النظام حالة حرجة، فإنه يمنع فتح الباب مؤقتا أو على الأقل يصدر تحذيرًا واضحًا عبر مصابيح LED وشاشات العرض والإشارات الصوتية.

وأضيفت مؤخرًا نماذج تعلم سحابية تحسن من تقييم سلوك المرور في مناطق حضرية محددة وتقلل من الإنذارات الكاذبة.

