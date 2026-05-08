اتجه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة إلى سوق السيارات المستعملة، بالتزامن مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات الجديدة، ما جعل المستعمل أحد أبرز الحلول المتاحة أمام الراغبين في شراء سيارة بأسعار أقل نسبيًا.

ورغم أن سوق المستعمل يوفر فرصًا متنوعة للمشترين، إلا أن عملية شراء سيارة مستعملة تحتاج إلى التدقيق والانتباه لعدد من التفاصيل المهمة لتجنب التعرض لمشكلات فنية أو قانونية بعد الشراء.

نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة:

الكشف الفني

ينصح قبل شراء أي سيارة مستعملة بإجراء كشف فني شامل داخل مركز متخصص، للتأكد من حالة المحرك وناقل الحركة والعفشة والكهرباء، بالإضافة إلى فحص الهيكل الخارجي والتأكد من عدم وجود آثار لحوادث قوية أو أعمال إصلاح مؤثرة.

عدم الاعتماد على الشكل الخارجي فقط

قد تبدو بعض السيارات بحالة ممتازة من الخارج بسبب أعمال التلميع أو الدهان، لكن الحالة الفنية تكون مختلفة تمامًا، لذلك لا يجب الاعتماد على المظهر الخارجي فقط عند اتخاذ قرار الشراء.

مراجعة أوراق السيارة بدقة

من الضروري التأكد من صحة الرخصة ومطابقة أرقام الشاسيه والموتور، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الملكية والتأكد من عدم وجود أي مشكلات قانونية أو حظر على السيارة.

الحذر من التلاعب بعداد الكيلومترات

تشهد بعض السيارات المستعملة عمليات تلاعب بعداد الكيلومترات لإظهار السيارة بحالة أفضل، لذلك يفضل مراجعة حالة المقصورة الداخلية والدركسيون والدواسات والكراسي لمعرفة معدل الاستخدام الحقيقي.

تجربة السيارة قبل الشراء

يفضل قيادة السيارة وتجربتها على الطريق قبل إتمام عملية الشراء، للتأكد من كفاءة المحرك والفتيس وعدم وجود أصوات أو اهتزازات غير طبيعية أثناء القيادة.

اختيار سيارة تتوفر لها قطع غيار

يعد توافر قطع الغيار وسهولة الصيانة من العوامل المهمة قبل شراء أي سيارة مستعملة، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض قطع الغيار خلال الفترة الحالية.

مقارنة الأسعار بالسوق

ينصح بمقارنة سعر السيارة بأكثر من إعلان داخل السوق، لتحديد السعر العادل وتجنب شراء السيارة بسعر مبالغ فيه مقارنة بحالتها وموديلها.

التأكد من تاريخ الصيانة

وجود سجل صيانة منتظم للسيارة يعد من النقاط الإيجابية التي تعكس مدى الاهتمام بها، كما يساعد على معرفة الأجزاء التي تم تغييرها أو صيانتها سابقًا.