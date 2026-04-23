وكالات:

مع الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية حول العالم، بدأت تظهر شكاوى تبدو غير تقليدية. فبعيدًا عن التحديات المرتبطة بالبطاريات أو أنظمة القيادة، يشتكي بعض الركاب من الشعور بالغثيان والدوار أثناء التنقل، وهي حالة تُعرف طبيًا بـ"دوار الحركة".

ورغم أن هذه الظاهرة بدت في البداية غريبة، فإنها سرعان ما لفتت انتباه الباحثين والخبراء، الذين بدأوا في دراستها لفهم أسبابها وعلاقتها بطبيعة تجربة القيادة في هذا النوع من السيارات.

اختلاف الإحساس وراء ظاهرة "دوار الحركة" في السيارة الكهربائية

يرجع متخصصون في الهندسة الميكانيكية السبب الرئيسي إلى طبيعة القيادة المختلفة في السيارات الكهربائية، والتي تعتمد على محركات توفر عزم دوران فوري وتسارعًا سلسًا، دون الضوضاء والاهتزازات التقليدية.

وتوضح دراسات منشورة عبر Frontiers أن هذه الحالة يمكن تفسيرها من خلال التعارض الحسي، حيث يحدث تضارب بين الإشارات التي تستقبلها العين وتلك التي ترسلها الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن، ما يؤدي إلى شعور بالغثيان.

غياب الإشارات السمعية يربك الدماغ

بحسب أبحاث وتقارير نقلتها وسائل إعلام مثل BBC، فإن غياب صوت المحرك في السيارات الكهربائية يقلل من قدرة الدماغ على “توقع” التسارع أو التباطؤ.

كما أشار باحثون من جامعة لوفبرا إلى أن الإشارات السمعية والاهتزازية التي توفرها السيارات التقليدية تلعب دورًا مهمًا في تهيئة الجهاز العصبي للحركة، وغيابها قد يزيد من احتمالات الإصابة بالغثيان، خاصة لدى الركاب في المقاعد الخلفية.

الفرملة المتجددة عامل إضافي

يعد نظام الفرملة المتجدد أحد أبرز الفروقات في تجربة القيادة، حيث يؤدي إلى تباطؤ السيارة فور رفع القدم عن دواسة التسارع.

ويرى خبراء أن هذا النمط من التباطؤ المتكرر وغير التقليدي قد يعزز من أعراض الغثيان، خاصة في القيادة داخل المدن.

من الأكثر عرضة لهذه الحالة؟

تشير تحليلات منشورة في وسائل إعلام دولية مثل The Guardian إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة لهذه الأعراض، ومنها:

الأطفال

كبار السن

من يعانون مسبقًا من دوار الحركة

الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف أو يقرأون أثناء الرحلة

هل هي مشكلة مؤقتة؟

ترى تقارير تحليلية نشرتها The New York Times أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بمرحلة التكيف مع نمط قيادة جديد، إذ لم يعتد الدماغ بعد على خصائص السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، يعمل مصنعو السيارات على تطوير أنظمة قيادة أكثر تدرجًا، وإضافة مؤثرات صوتية اصطناعية لتحسين تجربة الركاب وتقليل هذا التأثير.

حلول لتقليل أعراض الدوار داخل السيارة

يوصي خبراء بعدة خطوات للحد من الشعور بالغثيان:

الجلوس في المقعد الأمامي

التركيز على الطريق بدلًا من الهاتف

اختيار أنماط قيادة أكثر سلاسة

تحسين التهوية داخل السيارة

التوقف للراحة في الرحلات الطويلة

