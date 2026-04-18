في الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على السيارات الكهربائية، يظل فهم زمن الشحن عاملاً حاسمًا قبل اتخاذ قرار الشراء، إذ يعتمد بشكل مباشر على نوع مصدر الطاقة المستخدم، إضافة إلى عوامل تقنية وبيئية متعددة تؤثر على أداء البطارية.



مصدر الطاقة يحدد زمن الشحن

يختلف زمن شحن السيارة الكهربائية باختلاف نوع منفذ الكهرباء، حيث يعد منفذ الكهرباء المنزلي التقليدي بجهد 120 فولت هو الأبطأ، وقد يستغرق شحن السيارة بالكامل عبره أيامًا، ما يجعله غير عملي للاستخدام اليومي المكثف.

أما الخيار الأكثر شيوعًا وملاءمة للمستخدمين فهو شاحن المستوى الثاني بجهد 240 فولت، والذي يمكن تركيبه منزليًا، ويختصر زمن الشحن إلى ما بين 7 و9 ساعات تقريبًا، ما يسمح بشحن السيارة خلال الليل وبدء اليوم ببطارية ممتلئة بحسب صحيفة "سعودي أوتو".



الشحن السريع خلال الرحلات الطويلة

في حالات السفر أو الاستخدام خارج المنزل، يعتمد السائقون على شواحن المستوى الثالث المعروفة بالشحن السريع (DC Fast Charging)، والتي تضخ تيارًا مباشرًا عالي القدرة إلى البطارية.

وتصل قدرات بعض هذه الشواحن إلى 350 و500 كيلوواط، ما يتيح شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 20 إلى 45 دقيقة تقريبًا، إلا أن سرعة الشحن تنخفض تلقائيًا عند تجاوز 80% للحفاظ على عمر البطارية وسلامتها.



سعة البطارية وكفاءة النظام

تلعب سعة البطارية دورًا مهمًا في تحديد زمن الشحن، فكلما زادت السعة زادت مدة الشحن حتى مع استخدام الشواحن السريعة. فبعض السيارات الكبيرة قد تحتاج وقتًا أطول رغم امتلاكها تقنيات شحن متقدمة.

وفي المقابل، تعتمد بعض الطرازات الحديثة على كفاءة أعلى في إدارة الطاقة، ما يساهم في تقليل زمن الشحن مقارنة بغيرها من السيارات ذات البطاريات الأكبر.



تأثير الطقس والتقنيات الحديثة

تتأثر عملية الشحن أيضًا بدرجات الحرارة، حيث تؤدي الأجواء الباردة أو شديدة الحرارة إلى زيادة الوقت اللازم للشحن بسبب حاجة البطارية لاستهلاك طاقة إضافية لتنظيم حرارتها الداخلية.

وتدعم بعض السيارات الحديثة أنظمة "التهيئة المسبقة" للبطارية، والتي تعمل على ضبط درجة حرارتها قبل بدء الشحن أو أثناء القيادة، ما يساعد في تحسين كفاءة الشحن وتقليل زمنه.



اختيار السيارة حسب نمط الاستخدام

يوصي الخبراء بضرورة اختيار السيارة الكهربائية وفق طبيعة الاستخدام اليومي، فالاستخدام داخل المدن والمسافات القصيرة يتناسب مع الشحن المنزلي الليلي، بينما تتطلب الرحلات الطويلة سيارات مزودة بأنظمة كهربائية متطورة مثل أنظمة 800 فولت لتوفير شحن أسرع وأكثر كفاءة.