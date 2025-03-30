ما أهمية الضغط الصحيح لهواء الإطارات؟ وكيف تعرف المناسب لسيارتك؟

شتوتجارت - (د ب أ):

يتمتع الضبط الصحيح لضغط هواء الإطارات بأهمية كبيرة؛ حيث إنه يعمل على تعزيز سلامة القيادة من ناحية ويساعد على ترشيد استهلاك الوقود من ناحية أخرى.

عواقب انخفاض الضغط

وأوضحت هيئة الفحص “Dekra” الألمانية أن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.5 بار يؤدي إلى عواقب وخيمة منها عدم استقرار واتزان سلوك القيادة، ويظهر ذلك بصفة خاصة عند اجتياز المنعطفات، ويزداد خطر انفجار الإطار أثناء الرحلات الطويلة أو القيادة بسرعات عالية.

ولا يتجاوز الاتصال بين الإطار وسطح الطريق حجم البطاقة البريدية، كما أنه يجب نقل قوة كبيرة أثناء الضغط على دواسة الوقود أو المكابح أو اجتياز المنعطفات أو القيادة بسرعات عالية.

ولا يمكن تحقيق ذلك بشكل مثالي إلا عندما تكون قيم حجم الإطار وخليط المطاط وعمق المداس مناسبة مع تمتع الإطار بحالة جيدة، بالإضافة إلى ضبط ضغط هواء الإطار على قيمة صحيحة.

وعندما يكون ضغط هواء الإطار منخفضا للغاية فإن الحافة الخارجية للمداس تستقر على سطح الطريق بشكل أكبر وتتآكل بصورة أسرع مقارنة بالمنتصف، علاوة على تشوه المطاط واحتكاك طبقات النسيج مع بعضها البعض.

وأشارت هيئة الفحص الألمانية إلى أن هذه الظاهرة المعروفة باسم "التموج" تؤدي إلى سخونة المطاط بشدة، وفي الحالات القصوى قد تنفصل الطبقات أو حتى ينفجر الإطار.

زيادة تآكل الإطارات

ومن جانبه، أوضح نادي السيارات ADAC الألماني أنه في حالة انخفاض ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.4 بار عن القيمة المرجعية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تآكل الإطارات وزيادة استهلاك الوقود بما يصل إلى 0.3 لتر/100 كلم، وذلك بسبب مقاومة زيادة مقاومة التدحرج للإطارات.

ومع ذلك، فإن زيادة ضغط هواء الإطارات للغاية ليست مفيدة لأمان القيادة أو العمر الافتراضي للإطار؛ نظرا لأنه في الحالات القصوى قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ منتصف مداس الإطار، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل سطح الالتصاق بالطريق، وينتج عن ذلك انخفاض قوة الالتصاق بالطريق وتزيد مسافة الكبح ويتآكل سطح المداس بصورة أسرع.

ومع ذلك، فإن شركات السيارات غالبا ما تحدد الحد الأدنى لضغط هواء الإطارات لضمان الراحة أثناء القيادة، ولكن نادي السيارات ADAC الألماني أكد أن زيادة ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.2 بار لا يمكن ملاحظتها من حيث التأثير على الراحة، ولكنها تقلل من استهلاك الوقود ودون التأثير على سلامة القيادة.

ويمكن لأصحاب السيارات العثور على القيم الصحيحة لضغط هواء الإطارات في أدلة التشغيل الصادرة عن الشركات المنتجة للسيارات أو على الملصقات المعنية والموجود على العمود B في السيارة على جانب السائق أو على الجانب الداخلي لغطاء خزان الوقود أو في صندوق التابلوه أو البحث عن هذه القيم على الإنترنت.

مراجعة منتظمة

ومن الأمور المهمة لسلامة القيادة مراجعة ضغط هواء الإطارات بصورة منتظمة، وكقاعدة عامة يمكن القيام بذلك كل أسبوعين أو قبل الانطلاق في رحلات طويلة على أقصى تقدير أو عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في الحمولة؛ نظرا لأن القيم الصحيحة لضغط هواء الإطارات ترتبط بعدد الركاب في السيارة والأمتعة، أي الحمولة، ودائما ما يتم ذكر قيم مختلفة تبعا لهذه الحمولة.

ومن الأفضل مراجعة ضغط هواء الإطارات قبل بدء السير، حيث يجب ألا يكون الإطار ساخنا للغاية، ويمكن القيام بذلك في أقرب محطة للتزود بالوقود، حيث يمكن قياس ضغط هواء الإطارات وضبطه إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توافر أجهزة منزلية لقياس ضغط هواء الإطارات وضبطه نظير تكلفة زهيدة.

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