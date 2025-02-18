بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

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القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، خفضت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، أسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل 2025 بقيم تراوحت بين 90 و100 ألف جنيه.

وبفعل التخفيضات، تراجعت أسعار الفئة القياسية من تويوتا كورولا الجديدة إلى مليون و300 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه، والثالثة بمليون و500 ألف جنيه.

وتراجع سعر الفئة الرابعة من كورولا بعد التخفيضات الأخيرة إلى مليون و600 ألف جنيه، فيم أصبح سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا بمليون و650 ألف جنيه.

ومع الإعلان عن انخفاض أسعارها، توجهت أنظار الكثير من المقبلين على الشراء إلى سوق المستعمل، أملًا في تراجع أسعار تويوتا كورولا المستعملة مدفوعة بانخفاض الزيرو.

إلا أنه وفقًا للمتابعات اليومية، لا يزال الكثير من مالكي تويوتا كورولا الذين يعرضون سياراتهم للبيع متمسكين بأسعار ما قبل إعلان الوكيل عن تخفيض الموديل الجديد.

وتتوفر المئات من تويوتا كورولا المستعملة المطروحة للبيع عبر الإنترنت، ويبلغ متوسط سعر موديل 2024 مليون و250 ألف جنيه ومليون و700 ألف جنيه؛ يتحكم في السعر فئة السيارة وحالتها الفنية وعدد الكيلومترات.

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2025 "كسر زيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين مليون و400 ألف جنيه ومليون 900 ألف جنيه.

تقدم تويوتا كورولا في مصر بمحرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

ويتاح الجيل الـ12 من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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