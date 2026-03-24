توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض غالبية مدن ومحافظات الجمهورية إلى موجة من الطقس السيئ بداية من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح الجمعة المقبل.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن هناك فرص لتساقط الأمطار خلال هذه الفترة، قد تصل حد السيول لفترة متقطعة، زنشاط للرياح المثيرة للأتربة وسرعتها تتراوح بين 40 : 50 كم/س وانخفاض الرؤية مع تراجع درجات الحرارة.

وخلال الأجواء غير المستقرة تزداد مخاطر حوادث السير، ولذلك لأسباب طبيعية أو نتيجة أخطاء بشرية بسبب عدم خبرة بعض سائقين في كيفية التعامل أثناء القيادة ووقوع البعض في أخطاء قاتلة.

في التقرير الآتي رصد لأبرز 7 أخطاء يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار والرياح العاصفة:

السرعة الزائدة

يتعامل الكثير من السائقين مع الطرق المبتلة بمياه الأمطار بنفس الطريقة أثناء القيادة على الطرق الجافة وبنفس السرعة، ما يفقد الإطارات تماسكها ويعرض السيارة للانزلاق المائي الذي قد يتحول إلى حادث قاتل.

استخدام الفرامل بقوة

الفرملة المفاجئة تؤدي إلى انزلاق السيارة وقد تتسبب في انقلاب السيارة أو خروجها عن مسارها واصطدامها بالسيارة الأخرى بالطريق، والأفضل استخدام فرامل اليد تدريجيًا أو "تعشيق" الغيارات.

إهمال مسافة الأمان

يلجأ بعض السائقين إلى اعتبار السيارات التي تتقدمهم كدليل للأمان في تلك الأجواء حيث يخفض السائق مسافة الأمان بين السيارات، وهذا خطأ قاتل في الكثير من الحالات ويفقد السائق القدرة على التوقف قبل الاصطدام.

عدم استخدام الأنوار

الإهمال في تشغيل المصابيح الأمامية (المنخفضة) يجعل السيارة غير مرئية للآخرين وبخاصة خلال انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الرمال المثارة وتساقط الأمطار في نفس الوقت، ما قد يؤدي إلى حوادث تصادم قاتلة.

التشغيل الفوري للمساحات

يسارع الكثير من السائقين بتشغيل المساحات عند تساقط الأمطار، ما قد يتسبب في تلطيخ الزجاج وانعدام الرؤية في بعض الأحيان

القيادة في تجمعات المياه

المرور السريع في التجمعات المائية والبرك يسبب دخول المياه للمحرك وقد يؤدي إلى تعطل السيارة وتوقفها بشكل مفاجئ.

تجاهل نظافة الزجاج

تراكم الطين والزيت مع بداية المطر يجعل الرؤية مستحيلة.

