أعراض نقص "زيت الباكم" في سيارتك.. احذر تجاهلها

كتب : أيمن صبري

06:34 م 22/03/2026

يعد نقص زيت الفرامل "سائل الباكم" مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل في نظام الفرامل، حيث يؤدي انخفاض مستواه إلى ضعف استجابة الفرامل أو توقفها تمامًا عن العمل.

ينتج هذا النقص غالبًا عن تسريب في الخراطيم أو الأسطوانات، أو نتيجة التآكل الطبيعي لتيل الفرامل، ما يتطلب فحصًا فوريًا لمنع الحوادث المأساوية.

في التقرير الآتي رصد لأبرز أعراض نقص "زيت الباكم":

ضعف دواسة الفرامل

تصبح الدواسة "إسفنجية" أو تنزل إلى أرضية السيارة عند الضغط عليها.

صعوبة في إيقاف السيارة

تحتاج السيارة إلى مسافة أطول للتوقف، مع ضعف واضح في الأداء.

إضاءة لمبة فحص الفرامل

تضيء لمبة التحذير (BRAKE) في لوحة العدادات لتنبيهك بنقص الزيت.

أصوات غير طبيعية

صدور أصوات صفير أو طقطقة عند الضغط على الفرامل.

تسريب واضح

وجود بقع زيت بالقرب من العجلات أو تحت المحرك (زيت الباكم شفاف أو مائل للبني).

